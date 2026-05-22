Teisėsaugos ataka prieš kontrabandininkus: tarp 27 sulaikytųjų – ir 13 pareigūnų

Lietuvos kriminalinės policijos biuro operacija vykdyta gegužės 19–21 dienomis.
„Taip pat šita (operacijos – BNS) dalis buvo nukreipta prieš korupcinius reiškinius (...) ir su tuo susijusius asmenis. Iš viso šią savaitę buvo sulaikyti 27 asmenys, trylika iš sulaikytųjų yra ne tik policijos pareigūnai, bet ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai“, – penktadienį pranešė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila.
Jo teigimu, teisėsaugos operacija buvo nukreipta prieš organizuotas grupes, „ciniškai veikiančias prieš Lietuvos Respublikos nacionalinius, ekonominius, saugumo interesus“, keliančias pavojų ir grėsmę civilinei aviacijai, visuomenės saugumui, infrastruktūrai.
„Veikdami nusikalstamo susivienijimo nariai naudojo GPS priemones, kad žinotų tiksliai, kur nusileidžia meteorologiniai balionai, kur juos paimti, tada paimdavo juos saugoti, tada realizuodavo kontrabandines cigaretes“, – sakė M. Draudvila.
Pasak policijos generalinio komisaro pavaduotojo, organizuotos grupės nariai naudojo šifruoto ryšio priemones, laikėsi konspiracijos.
„Iš viso operacijų metu šią savaitę išimti termovizoriai, dronai, GPS siųstuvai, radijo stotelės, daugybė SIM kortelių, veido kaukės, kontrabandinių cigarečių pakavimo priemonės“, – nurodė M. Draudvila.
Jo duomenimis, operacijų metu buvo atliktos 74 kratos, jose dalyvavo virš 100 policijos pareigūnų.
Iš trylikos sulaikytų pareigūnų trys yra tarnaujantys Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, du iš jų – pamainų viršininkai. Kiti dešimt sulaikytų pareigūnų – policininkai. Aštuoni iš jų yra Šalčininkų rajono komisariato patruliai, viena tyrėja iš Vilniaus miesto teritorinio komisariato ir vienas kriminalistas (vyresnysis tyrėjas) iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato.
Pasak M. Draudvilos, šie pareigūnai kontrabandininkams teikdavo tarnybinę informaciją.
Pareigūnai nušalinti nuo tarnybos, tikėtina, kad vėliau bus atleisti. Policijos departamento vadovybės manymu, pareigūnų sulaikymai neturės didelės įtakos Šalčininkų rajono komisariato darbui, o rajono gyventojų saugumas nenukentės.
Beje, tarp sulaikytųjų yra ir Šalčininkų savivaldybės darbuotojas – komunalinio padalinio vyresnysis specialistas.
Šiame tyrime įtarimai reiškiami ne tik dėl kontrabandos ir nusikalstamo susivienijimo, bet ir dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Pasak Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos, omenyje turimas oro uostų darbo trikdymas, skraidinant kontrabandinius balionus.
„Vykdydami konkrečias nusikalstamas veikas asmenys veikė taip, kad tas jų veikimas atitinka kitų priešiškų valstybių interesus, tai galima jų veiką kvalifikuoti ne tik per kontrabandos straipsnį, bet ir per šį straipsnį. Tai susiję su tuo, kad jų veika yra tiesiogiai susijusi su kaimyninės valstybės politika. Ji yra kenkianti ne tik ekonominei situacijai Lietuvoje, bet ir nacionaliniam saugumui“, – paaiškino prokuroras M. Jovaiša.
Šiuo metu šiame ikiteisminiame tyrime yra 49 įtariamieji, o bendra įtariamųjų areštuoto turto vertė siekia 4 mln. 200 tūkst. eurų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)