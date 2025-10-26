Švenčionienė: Vytauto Landsbergio pasisakymas mane privertė suabejoti

2023 m. liepą, minint 32-ąsias Lietuvos pareigūnų žudynių metines, pirmasis atkurtos Lietuvos vadovas V. Landsbergis pareiškė, kad Medininkų žudynių byla buvo tiriama atsainiai.
„Medininkų byla, kaip paprastai sakoma, iš tikrųjų yra Lietuvos byla. Nebe apie nusikaltimą, o apie nusikaltimo netyrimą ir netyrimo netyrimą“, – Medininkų memoriale susirinkusiems tada sakė V. Landsbergis.
Profesorius apgailestavo, kad teisėsaugos institucijos, jo manymu, neskyrė tinkamo dėmesio Medininkų bylai. V. Landsbergio teigimu, nebuvo apklausti gerokai po tragedijos atsiradę ir prisipažinę liudininkai.
Bylą nagrinėjančiam Vilniaus miesto apylinkės teismui šią savaitę parodymus davusi E. Švenčionienė akcentavo, kad teisėsaugos akiratyje atsidūrusiame socialinio tinklo „Facebook“ įraše jis tik išsakė savo nuomonę.
„Aš išsakiau nuomonę, 2023 metų Landsbergio pasisakymas man suteikė teisę abejoti. Mano byla yra politizuota byla, nubausdami mane, norite pasakyti, kad abejoti negalima. Man šis teismas yra absurdo absurdas“, – duodama parodymus teisme kalbėjo E. Švenčionienė.
E. Švenčionienei baudžiamoji byla iškelta dėl pernai vasarą socialiniame tinkle „Facebook“ publikuoto įrašo apie Medininkų žudynes.
Daug faktų bylojo apie tai, kad žudikai buvo iš savų tarpo.
„Medininkų tragedija, tamsioji Lietuvos spec. tarnybų veiklos pasekmė. Daug faktų bylojo apie tai, kad žudikai buvo iš savų tarpo. Tiesa paslėpta, liudininkai nutyla“, – socialiniame tinkle tada rašė E. Švenčionienė.
Po šio įrašo paskelbimo prokuratūra pradėjo tyrimą. E. Švenčionienei buvo pateikti kaltinimai dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS įvykdyto labai sunkaus nusikaltimo prieš Lietuvos gyventojus menkinimo.
Pasak prokuroro Šarūno Šimonio, savo įrašu kaltinamoji įžeidė kovojusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę atminimą. Įrašą tyrusi kalbos ekspertė Gintarė Herasimenkienė teismui liudijo, kad E. Švenčionienė savo paskelbtais teiginiais apie Medininkų tragediją neigė SSRS būrio OMON atsakomybę, žudant žmones, ir menkino Lietuvos specialiąsias tarnybas.
Šios baudžiamosios bylos nagrinėjimas eina į pabaigą. Gruodį bus pradėtos baigiamosios kalbos – pasisakys prokurorės ir E. Švenčionienės advokatė. Per baigiamąsias kalbas prokuroras pasako, ar prašo asmenį pripažinti kaltu ir kokia bausmė nuosprendžiu jam galėtų būti paskirta.
ELTA primena, kad ikiteisminio tyrimo duomenimis, minint 33-ąsias Medininkų žudynių metines, E. Švenčionienė socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė įrašą, šiurkščiai menkinantį įsiteisėjusiais teismų sprendimais ir Lietuvos teisės aktais pripažintą 1991 m. SSRS agresijos prieš Lietuvos Respubliką faktą, jos metu SSRS įvykdytą labai sunkų nusikaltimą prieš Lietuvos gyventojus, ir taip įžeidė asmenų, žuvusių ir sužeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos nepriklausomybės išsaugojimo, atminimą bei jų artimuosius.
1991 m. liepos 31-osios paryčiais SSRS vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Rygos Ypatingos paskirties milicijos būrio (OMON) milicininkai Medininkų pasienio poste nužudė septynis savo pareigas vykdžiusius Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus, o vieną muitinės pareigūną sunkiai sužeidė.
