Sukčiai ir toliau atakuoja senjorus: išviliojo įspūdingas sumas

Anot Policijos departamento, penktadienį, 19 val., gautas vyro (gim. 1966 m.) pranešimas, kuriame jis nurodė, kad nuo sausio 22 d. iki vasario 21 d., siekdamas įsigyti patalpas Vilniuje, į įvairias banko sąskaitas pervedė 72 tūkst. 525 eurus. Visgi, anot vyro, minėtų patalpų asmenys jam neperdavė ir sumokėtų pinigų negrąžino.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl sukčiavimo.
Kitas sukčiavimo atvejis sostinėje buvo susijęs su apgaule, siūlant investuoti pinigus.
Policijos duomenimis, penktadienį, 12.46 val., gautas moters (gim. 1942 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 15–20 d. Vilniuje, savo namuose, interneto platformoje užsiregistravo pagal skelbimą tariamai investuoti pinigus.
Moteris nurodė, kad bendraudama su nepažįstamais asmenimis iki rugsėjo 15 d. atliko grynųjų pinigų perdavimą atvykstantiems kurjeriams. Tokiu būdu nukentėjusiai apgaulės būdu padarytas 20,5 tūkst. eurų nuostolis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Sukčius paėmė paskolą kito žmogaus vardu
Anot policijos, penktadienį, 13.23 val., gautas moters (gim. 1960 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 18 d. Vilniuje, namuose, jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys.
Pasak moters, pastarieji, prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu iš jos išviliojo 14 tūkst. 20 eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, penktadienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1945 m.), kuri pareiškė, kad ketvirtadienį, apie 13 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Anot moters, minėti asmenys apgaule iš jos išviliojo 9,5 tūkst. eurų.
Taip pat, anot Vilniaus policijos, penktadienį, apie 14 val., sostinėje iš vyro (gim. 1956 m.) banko sąskaitos buvo pasisavinta 7,8 tūkst. eurų bei paimta 5 tūkst. eurų paskola.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
