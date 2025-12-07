 Sostinės gatvėje užsidegė automobilis

Sostinės gatvėje užsidegė automobilis

2025-12-07 17:39
BNS inf.

Vilniuje sekmadienį degė automobilis.

Sostinės gatvėje užsidegė automobilis
Sostinės gatvėje užsidegė automobilis / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip BNS pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), pranešimas, kad Ukmergės gatvėje užsidegė lengvasis automobilis, gautas 14.32 val.

Anot PAGD, šiuo metu gaisras lokalizuotas, apie nukentėjusius nėra pranešta.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
degė automobilis.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų