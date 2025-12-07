Sostinės gatvėje užsidegė automobilis

Kaip BNS pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), pranešimas, kad Ukmergės gatvėje užsidegė lengvasis automobilis, gautas 14.32 val.
Anot PAGD, šiuo metu gaisras lokalizuotas, apie nukentėjusius nėra pranešta.
Vilniuje sekmadienį degė automobilis.
Kaip BNS pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), pranešimas, kad Ukmergės gatvėje užsidegė lengvasis automobilis, gautas 14.32 val.
Anot PAGD, šiuo metu gaisras lokalizuotas, apie nukentėjusius nėra pranešta.
Naujausi komentarai