Sostinės bare – muštynės: policijos pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

2025-09-12 17:35 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Kaip teigiama, šių metų rugpjūčio 12 d. apie 23.19 val. Vilniuje, Trakų gatvėje esančiame bare, nenustatytas asmuo sumušė vyrą, gimusį 1987 metais, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

