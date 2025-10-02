Prie kebabinės Vilniuje – muštynės: raudonai pažymėtam vyrui policija turi klausimų

Kaip teigiama, iš šių metų rugpjūčio 27-osios į 28-ąją, apie vidurnaktį, Vilniuje, Vilniaus gatvėje, prie kebabinės, nepažįstamas asmuo sumušė nukentėjusįjį.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Aiste Černiauskaite_Šnire, tel. +370 700 56265, el. paštu aiste,snir[email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Naujausi komentarai