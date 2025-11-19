 Senolis sukčiams atidavė 13 tūkst. eurų

2025-11-19 09:41
Karolina Konopackienė (ELTA)

Patikėjęs sukčių apgaule Pabradės gyventojas prarado 13 tūkst. eurų.

Kaip pranešė Policijos departamentas, antradienį, 18.35 val., į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi 1938 metais gimęs vyras. Jis nurodė, kad tą pačią dieną, apie 15 val., Švenčionių rajone, Pabradėje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba).

Anot pareiškėjo, asmenys prisistatė policijos pareigūnais ir banko darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 13 tūkst. 50 eurų.

Pinigus nukentėjusysis atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.

Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.  

