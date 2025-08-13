Rusakalbių pasakomis patikėję tautiečiai neteko įspūdingų sumų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, antradienį, apie 12.45 val., Šalčininkų rajone moteriai (gim. 1941 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 18 tūkst. eurų.
Anot sostinės policijos, rugpjūčio 12 d. apie 14.12 val. Vilniuje moteriai (gim. 1948 m.), būnant namuose, paskambino nepažįstamas rusakalbis asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule (neva namuose laikomi suklastoti pinigai) iš jos išviliojo 10 tūkst. eurų.
Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Taip pat, Vilniaus AVPK duomenimis, antradienį gautas vyro (gim. 1996 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 8 d. apie 11 val. Vilniuje jam paskambino nepažįstamas asmuo, kuris apgaule išviliojo 5,4 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
