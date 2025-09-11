Požėla apie apokaliptinius vaizdus dujų pilstymo stotyje: trečdalis cisternos smogė į pastatą

„Vaizdai – apokaliptiniai. Yra išsilankstę geležinkelio bėgiai, turbūt įsivaizduojate, kokia jėga paveikė bėgius, kad jie pakeitė savo formą – deformavosi. Viena cisterna, kurioje buvo laikomos dujos, tiesiog plyšo į kelias dalis ir trečdalis cisternos kaip raketa smogė į vieną iš pastatų ir įstrigo tuose pastatuose. Kita cisternos dalis – galas ar priekis, nežinau, praskrido oru maždaug 100 metrų, trenkėsi į pušis, perlauždama pušis per pusę ir nukrisdama ant važiuojamosios dalies. Tai tikrai yra toks klasikinis algoritmas, kai yra pakartotinio sprogimo grėsmė, kilometras jau yra pakankamai saugus atstumas“, – 15min.lt studijoje kalbėjo R. Požėla.
Liko vienas gaisro židinys
Bendrovės „Jozita” dujų pilstymo stotyje Vilniaus pakraštyje, kur daugiau nei prieš parą kilo didelis gaisras, liko vienas gaisro židinys.
„Nuo pat pradžių buvo du gaisro židiniai: traukinių vagonai ir stacionarus rezervuaras. Dabar liko vienas gaisro židinys – užsukus tam tikras sklendes, nelikus dujų pratekėjimo, užgeso židinys prie vagono liekanų. Bet vis dar dega rezervuaras. Matom, pagal likusį kiekį, kad dega tik rezervuare likusios dujos. Panašu, kad niekas į jį neatiteka. Ką galėjime, tą užsukome“, – ketvirtadienio popietę Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.
Dabar liko vienas gaisro židinys.
Pasak jo, visgi, gesinant paskutinį gaisro židinį, egzistuoja sprogimo tikimybė. Todėl vyks ir aušinimo, ir sandarinimo darbai.
Manoma, kad gaisras gali būti lokalizuotas ketvirtadienį po pietų arba į vakarą.
ELTA primena, kad trečiadienį pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Paaiškėjo, kad užsiliepsnojo 8 vagonai su dujomis, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
PAGD vadovas Renatas Požėla sako, kad apie gaisro priežastis negalima kalbėti, kol gaisras nėra likviduotas ir gaisravietės neapžiūrėjo Gaisrinių tyrimo centro specialistai.
