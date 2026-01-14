 Policija prašo pagalbos: gal žinote šiuos vyrus?

Policija prašo pagalbos: gal žinote šiuos vyrus?

2026-01-14 00:58 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

2025 m. gruodžio 22 d. apie 6 val. 30 min. Vilniuje, Vilniaus g., nenustatyti asmenys sumušė pranešėją, tuo sukeldami pastarajam fizinį skausmą.

Sostinės policija tikisi pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, prašoma nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, tel. +370 700 56265, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus policija
sumušė pranešėją
ikiteisminis tyrimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų