Policija aiškinasi, kas iš parduotuvės išėjo nesusimokėję

Anot policijos, liepos 13 d. apie 15.03 val. parduotuvėje, esančioje Taikos g., Galgių kaime, Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, įvykdyta vagystė. Nenustatyti asmenys – vyras ir moteris – iš prekybos salės pavogė aukšto slėgio plovimo įrenginį ir išėjo pro kasas už jį nesumokėję.
Vilniaus rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Asmenis, atpažinusius vaizdo kameros užfiksuotus vyrą ir moterį, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Zenoną Drozd, tel. +370 605 60888, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
