Košmaras Šilainių daugiabutyje: mažamečių kankintojai išgirdo nuosprendį, viena jų – aukų motina

Kentėjo ketverius metus
Į šią bylą, dėl nukentėjusiųjų amžiaus nagrinėtą už uždarų durų, sugulė košmaras, vykęs 2018-2022 metais viename Šilainių daugiabutyje bei išvykų į sodybą metu.
Jos nuosprendyje, kurį paskelbė teisėja Vita Padriezaitė, skelbiama, kad 1986 m. gimusi Z. Ž., būdama atsakinga už savo mažamečių sūnų auklėjimą ir vystymąsi, privalėdama rūpintis jų sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu, privalėdama sudaryti sūnums palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje, bei privalėdama užtikrinti jų teises, piktnaudžiavo motinos teisėmis bei pareigomis ir tyčia sistemingai fiziškai bei psichiškai mažamečius gniuždė. Ir ji veikė kartu su savo sutuoktiniu Ž.K., gimusiu 1983 m., prisidėjusiu prie nesunkaus šių mažamečių psichinės sveikatos sutrikdymo.
Teismas konstatavo, kad mažamečiai galėjo patirti ne tik sistemingą smurtą, bet ir alkį. Vaikų maistas buvo laikomas atskirai nuo nuteistųjų, o jiems prašant valgyti, buvo liepiama „nusipelnyti“.
Šokiruojantis sadizmas
Remiantis teismo atstovės pranešimu, nustatyta, kad mažamečiams broliams buvo pavedama prižiūrėti bendrą nuteistųjų vaiką, o už blogą šio kūdikio priežiūrą jo vyresnieji broliai buvo sistemingai mušami naktimis – trankomi per nugarą ir kojas. Vienas iš jų buvo keliamas sugriebus už kaklo, tąsomas, mušamas rykšte bei diržu ir stumdomas.
Mažamečiai buvo ir nuolat įžeidinėjami, vadinant juos invalidais ir „bledėmis“, bei bauginami. Jie nuolat girdėjo grasinimus: „jeigu žudysiuosi, tai ir jus kartu nužudysiu“, „išveš juos į vaikų namus, kur jie išprotės, ir nieko neatsimins“.
Be to, broliams grasinta, kad kam nors pasiskundus, bus dar blogiau. O siekiant užbėgti tam už akių, ribotas jų bendravimas tiek su biologiniu tėvu, tiek su kitais artimaisiais.
Byloje nustatyta ir, kad mažamečiams buvo taikomos įvairios fizinės bausmės už nesutikimą naktimis skusti bulves. O jų motina leido Ž. K., kuris jau teistas už smurtą artimoje aplinkoje, panardinti vieną iš mažamečių žemyn galva į vandens telkinį, vėliau numesti jį ant žemės ir toliau iš jo tyčiotis.
Vaikų žodžius patvirtino ekspertai
Nors abu teisiamieji savo kaltę neigė, teismui užteko įkalčių pripažinti juos abu nesunkiai – pagal teismo medicinos ekspertų klasifikaciją, sutrikdžius dviejų mažamečių savo šeimos narių sveikatą, sistemingai naudojant prieš juos fizinį bei psichologinį smurtą, o mažamečių motiną – dar ir piktnaudžiavus motinos teisėmis.
„Įvertinęs įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad kaltinamųjų veiksmai vaikų atžvilgiu nebuvo pavieniai auklėjimo epizodai, o pasikartojantys fizinio poveikio veiksmai ir psichologinis smurtas, kuriuos nukentėjusieji apibūdino nuosekliai ir detaliai. Fiziniai ir kitokio pobūdžio traumuojantys veiksmai, kuriuos nurodė nukentėjusieji – galvos trankymas į stalą, mušimas per galvą, spardymas, smaugimas, grubus sugriebimas, žeminantys pasakymai ir grasinimai, teismo vertinimu, atitinka tyčinio smurtavimo nukentėjusiųjų atžvilgiu požymius. Ekspertizių išvados patvirtina, kad nukentėjusiesiems kilo psichikos sveikatos sutrikdymą atitinkančios pasekmės, tiesiogiai susijusios su kaltinamųjų veiksmais, o sveikatos sutrikdymo laipsnis yra nesunkus“, – rašoma nuosprendyje.
Nuosprendis jau apskųstas
Už nesunkų dviejų mažamečių savo šeimos narių sveikatos sutrikdymą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki penkerių metų. Kaip ir už piktnaudžiavimą motinos teisėmis ar pareigomis.
Mažamečių motinai Z.Ž. bei jos pagalbininkui Ž. K. skirtos vienodos bausmės – pusantrų metų laisvės atėmimas, atidedant jo vykdymą dvejiems metams ir įpareigojant bausmės atidėjimo metu nuo 22 val. iki 6 val. neišeiti iš gyvenamosios vietos, jeigu tai nesusiję su darbu, bei neišvykti iš Kauno ribų be Probacijos tarnybos leidimo bei dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje. Be to, jie abu įpareigoti per pusmetį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Abiejų nukentėjusiųjų įgaliotieji atstovai buvo pareiškę civilinius ieškinius – priteisti abiem broliams iš naujojo jų mamos sutuoktinio po 2 tūkst. eurų neturtinės žalos. Teismas šiuos ieškinius tenkino pilnai.
Brolių, kurie šiuo metu yra saugioje aplinkoje, mama šį nuosprendį jau apskundė. Ji nori išteisinimo, nes esą mobiliuoju telefonu darytos nuotraukos, iliustruojančios jos vyresniųjų sūnų sužalojimus, nėra įrodymas, nes neaišku, kada jos darytos, ir nė vienas iš liudytojų, kuriais rėmėsi teismas, nepatvirtino, kad pats matė, kaip ji naudojo prieš savo vaikus fizinį ar psichologinį smurtą, – tik daro tokias prielaidas.
