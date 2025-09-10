Pagalbos šauksmas: išėjęs iš namų Vilniaus rajone dingo Pijus, artimieji rado raštelį

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, 2001-aisiais gimęs vyras išėjo iš namų Vilniaus rajone, Rudaminos seniūnijos teritorijoje, ir iki šiol negrįžo.
Apie tai, kad P. Švarcas dingo, rugsėjo 10-osios rytą, 7.33 val. pranešė jauno vyro mama.
Feisbuke plinta dingusiojo seserimi prisistatančios moters pagalbos šauksmas. „Dingo mano brolis, Pijus Švarcas. Paliko visus savo daiktus, telefonus, pinigus bei šunį. Parašė laiškelį, kad turi išvykti. Paskutinį kartą matytas vakar (rugsėjo 9 d. – aut. past.) 23 val. Apsirengęs tamsiais juodais-pilkais šortais žemiau kelių, juodais sportiniais bateliais, tamsios spalvos marškinėliais bei gali būti su margu megztiniu. Tatuiruota visa kairė ranka. Su savimi tikriausiai turi juodą kuprinę“, – detalizavo jauno vyro artimoji.
Ji pridūrė, kad policijos pareigūnai – informuoti ir daro viską, ką gali, tačiau reikalinga ir visuomenės pagalba. „Jeigu neseniai matėte, pavėžėjote ar kitaip su juo bendravote, labai prašome visų susisiekti bendruoju pagalbos telefonu 112. Taip pat galima skambinti šiais nr.: Mama Rita +37061598615, sesuo Gabija +37067955016 Labai ačiū!“ – rašė sesuo.
Vėliau ji informaciją papildė teigdama, kad atsirado žmogus, teigiantis, kad nakties metu iš rugsėjo 9 į 10 d. bendravo su Pijumi. Jis esą turėjo ketinimų vykti link Lenkijos pakeleivingais automobiliais.
Naujausi komentarai