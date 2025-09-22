Nesulaukęs greitosios pagalbos mirė psichozės apimtas vyras

Rugsėjo 18 d. 14.57 val. skubios pagalbos telefonu pranešta apie agresyvų ligonį, jį artimieji buvo paguldę į vonią su vandeniu, bandė raminti.
Kadangi šis pacientas GMPT darbuotojams jau buvo žinomas kaip agresyvus psichikos ligonis, gavus pranešimą apie paūmėjimą, siunčiami ir policijos pareigūnai. Ketvirtadienį policininkai atvyko greitai, bandė kartu su artimaisiais raminti vyrą, šis tai aprimdavo, tai vėl tapdavo agresyvus.
Laikas bėgo, o greitosios pagalbos ekipažo vis nebuvo. Pareigūnai du kartus ragino medikus paskubėti, tačiau pagalba neatvyko. Kelios minutės po 16 val. vyras nurimo ir nustojo kvėpuoti. Policininkai ištraukė jį iš vonios ir bandė gaivinti. Paskui gaivinimą perėmė atvažiavę medikai, bet 50-metis žmogus mirė.
„Nelabai suprantame, koks čia gydymas ar pagalbos teikimas“, – kalbėdamas apie tai, kad artimieji ligonį buvo paguldę į vonią su vandeniu BNS sakė GMPT Vilniaus filialo vadovas Tadeušas Rodzas.
Pasak jo, GMPT dispečerė minėtą iškvietimą priskyrė antrai kategorijai. Tai reiškia, kad greitosios pagalbos brigada turi atvykti ne vėliau kaip per valandą. Tik gavus papildomą pranešimą apie blogėjančią ligonio būklę, įvykiui suteikta pirma kategorija. Tokiu atveju brigados atvykimo laikas – 15 minučių.
Pasak T. Rodzo, suteikus pirmąją kategoriją greitoji pagalba atvyko per septynias minutes.
Medikų duomenimis, vyras mėnesį vartojo alkoholį, jam prasidėjo baltoji karštinė.
„Dėl situacijos su iškvietimu Greitojoje medicinos pagalbos tarnyboje pradėtas vidinis patikrinimas, siekiant išsiaiškinti kvietimo aplinkybes, taip pat siekiant nustatyti, ar dispečeriai veikė pagal patvintus algoritmus. Gavus vidaus medicinos audito išvadas, bus sprendžiama dėl tolesnių veiksmų“, – pirmadienį BNS sakė GMPT atstovas Tomas Bagdonas.
Vidaus medicinos auditas aiškinasi, ar teisingai kategorizuotas iškvietimas ir paslaugos teikimas.
Pasak T. Bagdono, esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui, kai kyla grėsmė gyvybei, iškvietimas priskiriamas prie skubių ir pagalba turi atvykti per 15 minučių miesto teritorijoje arba per 25 kaimiškoje vietovėje. Į šią kategoriją įeina ir tokios būklės kaip bandymas nusižudyti, grasinimas nusižudyti, psichikos liga ar elgesio sutrikimas, kai yra didelė savęs ir aplinkinių žalojimo rizika, agresija.
Esant tokiai būklei, pacientas hospitalizuojamas, kur jam suteikiama kvalifikuota pagalba. Esant poreikiui – dėl grėsmės sau pačiam, GMP darbuotojams ar aplinkiniams, pagal poreikį pasitelkiamos kitos tarnybos, rašoma GMPT atsakyme į BNS paklausimą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
