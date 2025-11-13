Per naktį Vilniuje apvogti trys BMW automobiliai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, apie 5.10 val. Justiniškių gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, kad išdaužtas automobilio „BMW 530“ galinių durelių lango stiklas ir pavogtas skaitmeninis skydelis ,,Full LED“ ir vairas su oro pagalve.
Patirtas nuostolis įvertintas 1 440 eurų.
Kito BMW automobilio detalių vagystė pastebėta 8.20 val. Laisvės prospekte. Policijai pranešta, kad automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėta, jog išdaužtas BMW priekinių durelių lango stiklas ir pavogtas priekinis informacinis skydelis, multimedija, multimedijos mygtukai.
Nuostolis – apie 1 000 eurų.
Taip pat, Vilniaus AVPK duomenimis, apie 11 val. Taikos gatvėje pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW priekinių durelių lango stiklas ir pavogtas vairas ir spidometras.
Nuostolis įvertintas apie 2 250 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
