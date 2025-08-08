Iš įmonės Vilniuje pavogti du į Baltarusiją vežti autobusai

Patirtas nuostolis siekia 15 tūkst. eurų.
Iš įmonės Vilniuje buvo pavogti du į Baltarusiją vežti 2006 metais pagaminti autobusai „Mercedes-Benz“, penktadienį pranešė policija.
Patirtas nuostolis siekia 15 tūkst. eurų.
Pareigūnai teigia gavę informaciją, kad Liepkalnio gatvėje įmonės darbuotojas perdavė transportuoti į Baltarusiją du autobusus, kuriuos pavogė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
