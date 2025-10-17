Ilgapirščių grobis – brangūs „iPhone“

Kaip pranešė policija, pranešimas apie šį nusikaltimą buvo gautas spalio 16 d.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas buvo informuotas, kad sekmadienį apie 10.55 val. Upės gatvėje iš parduotuvės tarnybinių patalpų buvo pavogti brangūs mobiliojo ryšio telefonai „iPhone“.
Gavus šį pareiškimą, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
