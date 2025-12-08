Grabauskas: Vilniaus oro uosto prieigose sulaikyti du dronus leidę asmenys

„Vilniaus oro uostas yra vienas iš tų objektų, kur irgi mes saugome. Mūsų pajėgos yra ne vien tik viduje, bet reaguojame ir į tai, kas yra oro uosto prieigose. Vakar dieną sulaikėme du dronų valdytojus, kurie leido dronus draudžiamoje zonoje“, – žurnalistams Vyriausybėje teigė V. Grabauskas.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto veikla.
Dėl šios situacijos Vyriausybė planuoja skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai svarsto rengti protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
