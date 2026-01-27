 Dėl sulaikytųjų teisių pažeidimo į teismą iškviestas JAV imigracijos tarnybos vadovas

2026-01-27 21:47
BNS inf.

Minesotos vyriausiasis federalinis teisėjas pareiškė, kad Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija nesilaiko nurodymų rengti sulaikytų imigrantų apklausas, ir nurodė Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) vadovui penktadienį atvykti pasiaiškinti, kodėl jis neturėtų būti patrauktas atsakomybėn už nepagarbą teismui.

Toddas Lyonsas
Toddas Lyonsas / AP nuotr.

Pirmadienį priimtoje nutartyje vyriausiasis teisėjas Patrickas J. Schiltzas (Patrikas Dž. Šilcas) nurodė, kad ICE direktoriaus pareigas einantis Toddas Lyonsas (Todas Lajonsas) privalo asmeniškai pasirodyti teisme.

P. J. Schiltzas sukritikavo administraciją dėl to, kaip ji tvarkosi su svarstymais dėl sulaikytų imigrantų paleidimo už užstatą.

„Šis teismas buvo itin kantrus atsakovų atžvilgiu, nors atsakovai nusprendė pasiųsti tūkstančius agentų į Minesotą sulaikyti užsieniečių, nenumatę jokių priemonių nagrinėti šimtus asmens neliečiamumo peticijų ir kitų ieškinių, kurie neabejotinai turėjo kilti“, – rašė teisėjas.

Jis tęsė: „Atsakovai nuolat tikino teismą, kad pripažįsta savo pareigą vykdyti teismo nurodymus ir kad ėmėsi priemonių užtikrinti, jog tų nurodymų būtų laikomasi ateityje. Deja, pažeidimai tęsiasi.“

