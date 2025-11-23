 Bokso varžybas apkartino šiurpi 15-mečio trauma

Bokso varžybas apkartino šiurpi 15-mečio trauma

LBF: varžybos vykdytos be nacionalinės federacijos žinios
2025-11-23 12:58 kauno.diena.lt inf.

Aiškėja naujos šeštadienį Vilniaus rajone, Didžiųjų Kabiškių k., įvykusios nelaimės aplinkybės. Pasirodo, medikų rankose atsidūręs 15-metis traumą patyrė per bokso varžybas. Į šią skaudžią situaciją sureagavo ir Lietuvos bokso federacija (LBF).

Bokso varžybas apkartino šiurpi 15-mečio trauma
Bokso varžybas apkartino šiurpi 15-mečio trauma / Asociatyvi V. Skaraičio/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kaip jau rašėme, sekmadienį policija pranešė, kad nelaimė, per kurią nukentėjo paauglys, įvyko lapkričio 22 d. apie 15.20 val. 

Sąmonės netekęs 2010 m. gimęs nepilnametis skubiai nugabentas į Vaikų ligoninę Santaros klinikose.

Policija surinko medžiagą tyrimui dėl sveikatos sutrikdymo.

Paaiškėjo, kad traumą nepilnametis patyrė per Vilniaus rajono taurės bokso varžybas, vykusias Didžiųjų Kabišių gyvenvietėje įsikūrusiame kultūros centre. 

Kaip skelbė portalas „Delfi“, nepilnametis per bokso varžybas patyrė sužalojimų ir nualpo. 

Reiškiame gilų susirūpinimą ir užjaučiame nukentėjusį paauglį bei jo šeimą.

Sekmadienio popietę į šią nelaimę sureagavo LBF.

„Reiškiame gilų susirūpinimą ir užjaučiame nukentėjusį paauglį bei jo šeimą“, – rašoma federacijos išplatintame pranešime spaudai.

LBF pabrėžė, kad šios varžybos vykdytos be nacionalinės federacijos žinios – į jas LBF neskyrė teisėjų, renginys nebuvo numatytas federacijos kalendoriuje.

„Lietuvos bokso federacija nuolat skiria išskirtinį dėmesį LBF sankcionuotų varžybų dalyvių saugumui, teisėjų, organizatorių ir varžybas prižiūrinčių asmenų kompetencijai.

Negana to, LBF visuomet kviečia organizacijas, ketinančias organizuoti bokso varžybas, konsultuotis ir svarstyti galimus federacijos resursus organizuojant varžybas ar joms teisėjaujant“, – akcentavo federacijos atstovai.

Šiame straipsnyje:
bokso varžybos
trauma
neteko sąmonės
smūgis
Lietuvos bokso federacija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Protingi
tai įvardija kaip SNUKIADAUŽI o kvaili tai ivardija sportu.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų