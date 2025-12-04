85-erių Olga dingo be žinios: kaimynei sakė, kad eina pasivaikščioti

Kaip portalui kauno.diena.lt pasakojo dingusiosios dukra Svetlana, garbaus amžiaus moteris, gimusi 1938 metais, į namus negrįžta nuo gruodžio 3-iosios. Jos žiniomis, O. Konakova tądien, apie 14 val., iš namų Vilniuje, Naugarduko gatvėje, išėjo pasivaikščioti ir negrįžo.
„Kaimynė pasakojo, kad tą dieną buvo sutikusi mamą, einančią šaligatviu. Jos pasisveikino ir mama pasakė, kad eina pasivaikščioti. Ji nuėjo tiesiai mūsų gatve“, – sakė Svetlana.
Pašnekovės teigimu, O. Konakova turi atminties problemų ir sunkiai orientuojasi aplinkoje. Garbaus amžiaus moteris, pasak dukros, per pusantrų metų buvo dingusi du kartus. „Tačiau tuos kartus ji su savimi turėjo telefoną ir ją iš karto surasdavau. Tačiau dabar jos telefonas – namie. Skambinome į ligonines, morgus, ten mamos nėra“, – teigė ji.
Vilniaus apskrities policijos pareigūnai tikslina O. Konakovos dingimo aplinkybes.
Dingusiosios požymiai: apie 160 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų šviesiai rudų plaukų. Išeidama garbaus amžiaus moteris vilkėjo juodą paltą iki kelių, avėjo juodus aulinukus, buvo su juoda berete ir juodu šaliku. Su savimi turėjo rudą lazdą, nes sunkiai vaikšto.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius O. Konakovą ar žinančius jos buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokią naudingą informaciją, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnais tel. +370 700 56007, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Gene Markevičiene, tel. +370 620 35268, +370 700 56719 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Taip pat galima susisiekti su dukra Olga tel. nr. +37060260023.
