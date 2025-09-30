Vilniuje – Vokietijos karių vaikams skirtos mokyklos atidarymas

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), ugdymo įstaiga veiklą sostinėje, adresu Ateities g. 44, pradėjo nuo šio rugsėjo.
Joje taip pat veikia ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės vokiečių kalba.
Laikinojoje infrastruktūroje įsikūrusioje mokykloje šiuo metu mokosi septyniolika pradinių klasių mokinių, o darželio grupes lanko 30 vaikų.
Ugdymą vykdo mokytojai, specialiai komandiruoti iš Vokietijos mokyklų ir dirbantys pagal vokišką ugdymo programą, o nuo 2026–2027 mokslo metų planuojama pradėti ir vyresniųjų klasių ugdymą.
Šiuo metu Lietuvoje gyvena 28 vokiškos šeimos, o iki spalio mėnesio laukiama dar 33 šeimų su vaikais.
Trumpuoju laikotarpiu atvykstančių karių vaikai gali rinktis tarp privačių tarptautinių mokyklų arba naujosios vokiškos mokyklos.
Vokietijos brigados šeimų vaikai taip pat gali lankyti valstybinį lopšelį-darželį „Dainorėliai“, kuriame nuo 2024 metų veikia dvi vokiškos grupės. Ilgalaikėje perspektyvoje planuojama steigti nuolatines vokiškas ugdymo įstaigas Vilniuje ir Kaune.
ELTA primena, kad Berlynas dar 2022 metų vasarą įsipareigojo Lietuvoje dislokuoti brigados dydžio karinį vienetą. Iš viso į Lietuvą ketinama perkelti apie 5 tūkst. Vokietijos brigados karių ir civilių. Dalis jų atvyks su savo šeimomis.
Planuojama, kad iki 2026 m. į Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro Boriso Pistoriuso teigimu, pilną operacinį pajėgumą brigada įgis 2027 m.
Nuolatinė Vokietijos brigados dislokacijos vieta numatyta Rūdninkų kariniame poligone ir Rukloje.
