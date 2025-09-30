Ministrė: iki 2027-ųjų dar turime padaryti darbų

„Patys pirmieji moksleiviai pradėjo ugdytis nuo rugsėjo mėnesio, šiandien yra toks oficialus atidaromas pradinės mokyklos, priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių“, – LRT radijui antradienį sakė R. Popovienė.
„Iš viso šiandien atidaromame pastate ugdysis 47 vaikai. (...) Pradinio ugdymo mokiniai, iš viso 17, tai yra dvi jungtinės klasės ir vaikai mokosi pagal Vokietijos ugdymo programą, mokosi vokiečių kalba, šioje mokykloje dirba direktorė ir mokytojos, kurios yra atvykusios iš Vokietijos“, – teigė ministrė.
Tuo metu, anot R. Popovienės, ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupėse taip pat yra mokoma vokiečių kalba, tačiau čia dirba ir mokytojos iš Lietuvos.
Pasak krašto apsaugos viceministro Tomo Godliausko, iki 2027 metų pabaigos, kai Lietuvoje turėtų būti pilnai dislokuota Vokietijos brigada, pirminiais skaičiavimais, turėtų atvykti apie 700 karių vaikų.
„Žiūrint į ilgalaikę perspektyvą numatyta, kad Vilniuje (...) planuojama statyti visiškai naują mokyklą, o Kaune „Žiburio“ pagrindinės mokyklos pilna renovacija“, – sakė T. Godliauskas.
„Iki 2027 metų dar turime padaryti darbų“, – pridūrė jis.
Sostinės meras Valdas Benkunskas sakė, kad Vokietijos mokyklos turi šiek tiek skirtingas technines normas ir techninius reikalavimus, lyginant su Lietuvos švietimo įstaigomis.
„Mes tikrai susiderinome visus klausimus ir įėjus į tas patalpas, kurios jau yra paruoštos ir veikia, vizualiai didelio skirtumo nuo mūsų darželių ar mokyklų klasių tikrai nepastebėtume“, – kalbėjo V. Benkunskas.
Anot jo, nauja mokykla vokiečių vaikams planuojama statyti prie Drujos ir Zarasų gatvių sankryžos, kur buvo numatyta statyti savivaldybės mokykla.
„Tam tikri sprendimai nėra galutinai patvirtinti ir esame laukimo stadijoje, kai gausime visus patvirtinimus tiek iš mūsų institucijų, tiek iš vokiečių, galėsime pradėti judėti į priekį“, – sakė meras.
Antradienį įvyks oficialus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro pastato patalpose įrengtos vokiškos mokyklos „Deutsche Schule Vilnius“ atidarymas.
Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija, nuo 2026–2027 mokslo metų planuojama pradėti ir vyresniųjų klasių ugdymą.
Šiuo metu Lietuvoje gyvena 28 vokiškos šeimos, o iki spalio mėnesio laukiama dar 33 šeimų su vaikais.
Trumpuoju laikotarpiu atvykstančių karių vaikai gali rinktis tarp privačių tarptautinių mokyklų arba naujosios vokiškos mokyklos.
Papildomas ikimokyklinio ugdymo pasirinkimas yra valstybinis lopšelis-darželis „Dainorėliai“, kuriame nuo 2024 metų veikia dvi vokiškos grupės.
Ilgalaikėje perspektyvoje planuojama steigti nuolatines vokiškas ugdymo įstaigas Vilniuje ir Kaune.
Kaip rašė BNS, liepą Vyriausybė vokiečių karių vaikų ugdymo poreikiams skyrė beveik 2 mln. eurų.
Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje turėtų būti būti dislokuota Vokietijos karinė brigada „Lietuva“ su maždaug 5 tūkst. karių ir civilių.
Kadangi kariai bus dislokuoti netoli Vilniaus ir Kauno, darželius ir mokyklas jų vaikams nutarta įrengti šiuose miestuose.
Patalpas vokiečių vaikams Kaune A. Stulginskio mokykloje ketinama įrengti iki kitų metų kovo, o iki 2028 metų rugsėjo 1 dienos jie turėtų ir mokytis, ir lankyti darželį Verkių gatvėje.
