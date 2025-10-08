Vilniuje – pokyčiai: ketinama statyti penkis naujus tiltus, sutvarkyti Neries prieigas

„Akivaizdu, kad šiandien neišnaudojame upės kaip viešosios erdvės, neišnaudojame upės pakrančių ekonominio potencialo, o Neris veikiau yra kliūtis susisiekimui nei jungiantis elementas“, – trečiadienį žurnalistams teigė meras.
Jo teigimu, ilgainiui sostinėje turėtų atsirasti devyni tiltai.
Šiuo metu, be rudenį pradėto statyti Alberto tilto, sujungsiančio A. Goštauto ir Upės gatves, planuojamas Kernavės tiltas tarp Šnipiškių ir Naujamiesčio, iš Vingio parko į „Litexpo“ parodų centrą vesiantis Užvingio tiltas, Antakalnio–Žirmūnų pėsčiųjų ir dviračių tiltas bei transportinis tiltas tarp Lazdynėlių ir Vilkpėdės.
Jo teigimu, Užvingio tiltas jau baigiamas projektuoti, jo statybą planuojama pradėti kitais metais.
Anot sostinės mero, ilgalaikė vizija taip pat apima Neries pakrančių prieigų sutvarkymą nuo Vilkpėdės iki Verkių. Vingio parke bei Valakampiuose planuojama paplūdimių ir takų plėtra.
Tuo metu teritorijose, kur vystomi nauji kvartalai, – Lazdynėliuose, Šiaurės miestelyje – daugiau dėmesio bus skiriama tiltų bei dviračių takų įrengimui, o centrinėje miesto dalyje – kavinių zonų infrastruktūrai, erdvėms poilsiui bei aktyviai veiklai.
„Daug investicijų ir daug poreikių yra tiesti naujus dviračių takus ir pėsčiųjų takus Neries krantinių perimetre ir vandens transportas, kurio tikrai norime intensyvesnio, ir prie to prisideda ir mūsų viešojo transporto plėtra įvedant naujus elektrinius laivus, kas leistų paspartinti ir padidinti laivybą Neryje“, – sakė meras.
Be to, pasak V. Benkunsko, planuojama įrengti naujus dviračių takus tarp Šiltnamių gatvės ir Užvingio tilto, nuo Verkių iki Upės gatvės bei nuo Valakampių iki P. Vileišio gatvių.
Numatoma pertvarkyti prekybos centro CUP ir Baltojo tilto prieigas
Mero teigimu, taip pat planuojama prekybos centro CUP netoli Baltojo tilto konversija įrengiant požeminę automobilių aikštelę, sutvarkyti viešąsias erdves.
„Svarbiausia turbūt, kad būtų sukurta nauja požeminio automobilių stovėjimo aikštelė, kas leistų čia palikti automobilius ir į darbo vietas, į renginius, į laisvalaikį, ne tik senamiestį, bet ir į miesto centrinę dalį judėti pėsčiųjų takais arba važiuoti dviračių takais“, – sakė sostinės meras.
Jo teigimu, šiuo metu rengiamas detalusis teritorijos planas, kitais metais turėtų prasidėti projektavimo, o 2028 metais – rangos darbai.
Savo ruožtu Baltojo tilto teritorijoje ketinama įrengti lauko baseinus.
„Matome, kad vilniečiai labai norėtų, vadinamojo lauko baseino prie Baltojo tilto projekto. (...) Tai šiuo metu mes rengiame detalųjį planą, kuriame atviras lauko baseinas su tam tikra papildoma infrastruktūra. Jis, aišku, veiktų pirmiausia šiltuoju metų laiku ir kiek įmanoma ankstyvą rudenį ir vėlyvą pavasarį“, – sakė V. Benkunskas.
Jo teigimu, 2026 metais planuojama paskelbti architektūrinį konkursą, o projektas galėtų būti įgyvendintas 2030 metais.
