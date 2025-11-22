Vilniuje bus paleistas papildomas autobuso reisas

Sostinės mero V. Benkunsko teigimu, toks sprendimas priimtas atsižvelgus į gyventojų poreikius.
„Reaguodami į juos, priėmėme sprendimą sukurti naują 3G-A maršrutą, kuris vyks Fabijoniškių žiedas–Šeškinė–Centras (Žaliasis tiltas) atkarpa, nes būtent Ukmergės gatve iki Žaliojo tilto yra intensyviausias šio maršruto naudojimas. Tai leis ir turėti viešąjį transportą arčiau namų, ir geriau paskirstyti šiai dienai pilnus 3G autobusus“, – pranešime teigė V. Benkunskas.
Paleisti naują 3G autobuso maršrutą planuojama per artimiausius kelis mėnesius.
