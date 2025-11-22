 Vilniuje bus paleistas papildomas autobuso reisas

Siekiant gerinti Fabijoniškių gyventojų susisiekimą su miesto centru, Vilniaus savivaldybė artimiausiu metu ketina paleisti papildomą 3G autobuso maršrutą.

Vilniuje bus paleistas papildomas autobuso reisas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Sostinės mero V. Benkunsko teigimu, toks sprendimas priimtas atsižvelgus į gyventojų poreikius.

„Reaguodami į juos, priėmėme sprendimą sukurti naują 3G-A maršrutą, kuris vyks Fabijoniškių žiedas–Šeškinė–Centras (Žaliasis tiltas) atkarpa, nes būtent Ukmergės gatve iki Žaliojo tilto yra intensyviausias šio maršruto naudojimas. Tai leis ir turėti viešąjį transportą arčiau namų, ir geriau paskirstyti šiai dienai pilnus 3G autobusus“, – pranešime teigė V. Benkunskas.

Paleisti naują 3G autobuso maršrutą planuojama per artimiausius kelis mėnesius.

Autobusai aprūdiję, purvini, o žmonės iš vis siubas- ar tik valkatos tuo reisu važiuoja? Apsirengę kaip bomžai - tiek merginos tiek vaikinai. Šlykštu žiūrėti.
