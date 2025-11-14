 Vilniaus savivaldybė planuoja atnaujinti Lazdynų rajoną: rengiamos tvarkymo gairės

Vilniaus savivaldybė planuoja atnaujinti Lazdynų rajoną: rengiamos tvarkymo gairės

2025-11-14 13:11
ELTOS inf.

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja atnaujinti Lazdynų rajoną, užtikrinant architektūrinio bei urbanistinio paveldo išsaugojimą. Tam su kultūros paveldo specialistais šiuo metu yra rengiamos rajono tvarkymo gairės, penktadienį pranešė savivaldybė.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Daugelis Lazdynų pastatų sparčiai sensta, todėl renovacijos ir atnaujinimo procesai yra neišvengiami. Tačiau svarbiausia – susitarti, kad jie būtų planuojami kompleksiškai, atsižvelgiant į vietovės paveldo statusą, architektūrinę vertę ir išskirtinį urbanistinį charakterį“, – pranešime sakė Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.

Kaip praneša savivaldybė, tvarkymo gairės yra rengiamos ne tik remiantis ekspertų analize, bet ir Lazdynų gyventojų įžvalgomis, kurias atskleidė šių metų pavasarį vykdyta apklausa.

Apklausa parodė, kad rajono gyventojai vertina Lazdynų želdynus, patogų pėsčiųjų judėjimą ir estetinę architektūrą. Jie taip pat nurodė viešųjų erdvių ir paslaugų trūkumą rajone bei pasižymėjo atsargiu požiūriu į naujas statybas.

Savivaldybės teigimu, šiuo metu specialistai siūlo Lazdynuose taikyti kompleksinę renovaciją, atnaujinant ne pavienius namus, o jų grupes, siekiant išlaikyti spalvinę ir architektūrinę darną. Taip pat rekomenduojama išlaikyti esamą šviesią spalvinę gamą, vengiant tamsių pilkų atspalvių, ir pastatų fasadų vientisumą.

Be to, renovacijos metu siūloma išsaugoti originalias pastatų proporcijas, langų ir balkonų sprendinius bei kitas rajonui būdingas architektūrines detales.

Planuojama, kad gairės bus parengtos iki 2026 m. kovo mėnesio pabaigos.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus savivaldybė
Lazdynų rajonas
atnaujinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų