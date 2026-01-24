Pernai Vilniuje atnaujinta apie 70 kilometrų gatvių, tai kainavo 146 mln. eurų

Kaip šią savaitę pranešė sostinės valdžia, tai – 14 kilometrų daugiau, nei buvo planuota sezono pradžioje.
Tuo metu užpernai sostinėje pavyko atnaujinti rekordinį kiekį kelio dangos – 121,3 kilometro, tačiau tam buvo išleista mažiau nei šiemet – 122,6 mln. eurų.
„Pagrindinis skirtumas tarp 2024 metų ir 2025 metų gatvių ir jų statinių remonto bei statybos sąnaudų lėmė tai, kad 2024 metais buvo vykdomi paprastesni, mažiau kompleksiniai darbai nei 2025 metais. Svarbu suprasti, kad gatvės paprastasis remontas, kurį apima nusidėvėjusių bortų keitimas, šulinių dangčių atstatymas bei nusidėvėjusio viršutinio asfaltbetonio sluoksnio atstatymas nauju ištisiniu asfaltbetonio sluoksniu, kainuoja pigiau nei vykdomas gatvių rekonstravimas ar kapitalinis remontas“, – BNS teigė Vilniaus savivaldybė.
Anot jos, vien suprojektuotas paviršinio vandens surinkimo nuotekų tinklo infrastruktūros įrengimas konkrečioje gatvėje vidutiniškai kainuoja tiek, kiek likę tos gatvės statybos darbai, todėl ir sąnaudų vykdant tokius kompleksinius projektus įprastai patiriama daugiau.
„Nors nusidėvėjusių gatvių paprastojo remonto 2025 metais vykdyta mažiau, tačiau pagrindinį 2025 metų sąnaudų padidėjimą nulėmė tai, kad tais metais buvo baigiami vykdyti ir 2024 metų kompleksiniai rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektai bei pradėti vykdyti didieji nauji projektai“, – nurodė savivaldybė.
2023-aisiais išasfaltuota 105,6 kilometro gatvių ir išleista 71,4 mln. eurų.
Savivaldybės teigimu, pernai rudenį užbaigta svarbi Nemenčinės plento rekonstrukcija, įrengtos jungtys su gretimomis gatvėmis, nutiestas naujas dviračių takas. Po rekonstrukcijos vėl atvertas Kazbėjų tiltas, o sustiprinus ir atnaujinus Valakampių tiltą, juo po penkerių metų pertraukos eismas vėl vyksta keturiomis eismo juostomis.
Tęsiantis Tarandės tunelio statyboms, Vilniaus savivaldybė įrengė jungiamąjį kelią, užbaigė rekonstrukcijų darbus Lazdynėlių, Skroblų gatvėse, įvairūs infrastruktūros tvarkymo darbai atlikti net 149 sostinės kiemuose.
„Daugybė sostinėje esančių daugiabučių namų kvartalų projektuoti ir statyti dar tada, kai asmeninius automobilius turėjo retas vilnietis. Gerėjant gyvenimo kokybei automobilių kiemuose radosi vis daugiau, kol išvis tapo sunku juose sutilpti. Mūsų tikslas – kad Vilniuje patogu gyventi būtų visiems, o tvarkingesni daugiabučių kiemai – viena iš priemonių, leidžiančių žengti šia kryptimi“, – kalbėjo V. Benkunskas.
Savivaldybės teigimu, 2026-aisiais bus tęsiami jau pradėti darbai Džiaugsmo, Kareivių, Riovonių gatvėse. Taip pat tęsis visi Senamiestyje vykdomi lietaus nuotekų tinklų įrengimo bei gatvių atnaujinimo darbai.
Toliau daug dėmesio bus skiriama jungtims per Nerį: tęsiamas Liubarto tilto kapitalinis remontas, vykdomos tilto tarp Upės ir A. Goštauto gatvių statybos, šių metų pabaigoje tikimasi gauti leidimą statyti Užvingio tiltą.
Artimiausiu metu bus įgyvendinamas ir išvažiavimo iš Gariūnų link Kauno projektas – statyboms būtiną dokumentą savivaldybė planuoja gauti iki šių metų pabaigos, o darbus pradėti kitąmet.
