Vilniaus rajone atidaro naują tarptautinės klasės stadioną

„Moderni sporto infrastruktūra yra neatsiejama nuo patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Tikime, kad šis stadionas ne tik skatins profesionalaus futbolo augimą Vilniaus rajone, bet ir, pritaikytas A lygos rungtynėms bei UEFA Konferencijų lygos varžyboms iki grupių etapo, taps svarbiu Lietuvos futbolo žemėlapio tašku“, – sakė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Modernus stadionas, atitinkantis UEFA reikalavimus
Naujasis stadionas talpina 1,5 tūkst. žiūrovų, iš kurių 500 vietų yra po stogu su šalia įrengtomis 150 parkavimo vietomis automobiliams bei dviem autobusams, aikštė su moderniausia apšvietimo sistema (800 liuksų) ir galimybe naudoti VAR sistemą. Objektą sudaro dviejų aukštų pastatas, kurio bendras plotas siekia daugiau nei 600 kvadratinių metrų. Jame įrengtos modernios persirengimo, trenerių, teisėjų, medicinos, konferencijų, žurnalistų, VIP ir kitos administracinės patalpos.
Į stadiono statybą ir infrastruktūrą jau investuota daugiau nei 5 mln. eurų – tai reikšminga privataus kapitalo investicija į Vilniaus rajono sporto plėtrą. Projektas įgyvendintas klubo iniciatyva, glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe ir jos bendruomene.
Stadionas pilnai pritaikytas ne tik A lygos rungtynėms bet ir UEFA Konferencijų lygos varžyboms iki grupių etapo.
Plėtra – futbolo treniruočių aikštės ir erdvės vaikams
Ateities planuose numatytos dar dvi treniruočių aikštės – viena su dirbtine šildoma danga, kita – su natūralia veja. Taip pat, planuojama įrengti 1,5 tūkst. kvadratinių metrų dengtą aikštelę, pritaikytą vaikų treniruotėms šaltuoju metų laikotarpiu.
„Šis stadionas – tai mūsų klubo, akademijos ir partnerių bendro darbo rezultatas. Siekiame, kad jis taptų ne tik sporto arena, bet ir vieta, kur auga Vilniaus rajono vaikai, skatinamas jų užimtumas, ugdomas sveikas gyvenimo būdas ir sąmoningumas, kovojant su žalingais įpročiais – kur susitinka bendruomenė ir gimsta nauji talentai“, – teigė FK „TransINVEST“ prezidentas Vidmantas Pelėda.
Atidarymo renginys spalio 11 d. (šeštadienį) prasidės nuo 14.30 val. ir tęsis iki pat vakaro.
Atidarymo šventės programa
nuo 14.30 val. – pramogos vaikams ir tėvams;
16–16.40 val. – iškilminga atidarymo ceremonija;
16.40–17 val. – FK „TransINVEST“ – Pirmos lygos Nugalėtojų apdovanojimai;
17 val. – draugiškos rungtynės FK „TransINVEST“ jau iškovojusiais teisę žaisti A lygoje su daugkartiniais Lietuvos čempionais FK „Žalgiris“ (Vilnius);
19 val. – grupės „Black Biceps“ šventinis koncertas.
Naujasis stadionas – reikšmingas žingsnis Vilniaus rajono futbolo plėtros istorijoje. Jo tikslas – tapti bendruomenės centru, kuriame futbolas, sveikas gyvenimo būdas, vaikų ir jaunimo ugdymas užims svarbią vietą kasdieniame rajono gyvenime.
