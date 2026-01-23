 Neeilinė gelbėjimo operacija: medžiotojai išgelbėjo nelaimėje atsidūrusį briedį

Neeilinė gelbėjimo operacija: medžiotojai išgelbėjo nelaimėje atsidūrusį briedį

2026-01-23 22:26
Brigita Juodelytė

Penktadienio rytą Vilniaus rajone, Riešės seniūnijoje, sėkmingai išgelbėtas į griovį ant įlūžusio ledo patekęs briedis. Apie įvykį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, pasidalijusi gelbėjimo operacijos vaizdo įrašu.

Kaip matyti vaizdo įraše, briedis buvo įklimpęs griovyje, dalinai vandenyje ir lede, išsekęs ir pats nebegalėjo išlipti į šlaitą. Gyvūnas buvo pastebėtas vietos gyventojos, kuri apie pavojingoje situacijoje atsidūrusį briedį pranešė Bendrajam pagalbos centrui.

Pranešimą gavę Vilniaus rajono medžiotojų klubo „Vanagynė 2“ nariai nedelsdami atvyko į įvykio vietą. Gelbėjimo operacijai buvo pasitelkta speciali technika – traktorius su kaušu ir diržais, kuriais gyvūnas buvo atsargiai stabilizuotas ir ištrauktas iš griovio.

Vaizdo įraše matyti, kad gelbėjimo metu buvo laikomasi saugumo – briedis buvo traukiamas lėtai, vengiant staigių judesių, kad nebūtų sužeistas nei pats gyvūnas, nei gelbėtojai. Ištrauktas briedis pajėgė atsistoti ir savarankiškai pasitraukė į mišką.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija savo „Facebook“ paskyroje rašė:

„Išgelbėtas briedis Vilniaus rajone!

Penktadienio rytą Vilniaus rajono medžiotojų klubas „Vanagynė 2“, gavęs pranešimą iš Bendrojo pagalbos centro, reagavo greitai – Riešės seniūnijoje išgelbėjo griovyje ant ledo įlūžusį briedį.

Gyvūną pastebėjo vietos gyventoja.

Briedis pats nebegalėjo išlipti, bet medžiotojų pastangomis jis sėkmingai sugrąžintas į gamtą.

Pagarba mūsų medžiotojams už drąsą ir atsakingą elgesį!“

Specialistai primena, kad tirpstant ledui pavojus kyla ne tik žmonėms, bet ir laukiniams gyvūnams, kurie, ieškodami vandens ar maisto, gali patekti į mirtinus spąstus.

