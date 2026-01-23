Neeilinė gelbėjimo operacija: medžiotojai išgelbėjo nelaimėje atsidūrusį briedį

Kaip matyti vaizdo įraše, briedis buvo įklimpęs griovyje, dalinai vandenyje ir lede, išsekęs ir pats nebegalėjo išlipti į šlaitą. Gyvūnas buvo pastebėtas vietos gyventojos, kuri apie pavojingoje situacijoje atsidūrusį briedį pranešė Bendrajam pagalbos centrui.
Pranešimą gavę Vilniaus rajono medžiotojų klubo „Vanagynė 2“ nariai nedelsdami atvyko į įvykio vietą. Gelbėjimo operacijai buvo pasitelkta speciali technika – traktorius su kaušu ir diržais, kuriais gyvūnas buvo atsargiai stabilizuotas ir ištrauktas iš griovio.
Vaizdo įraše matyti, kad gelbėjimo metu buvo laikomasi saugumo – briedis buvo traukiamas lėtai, vengiant staigių judesių, kad nebūtų sužeistas nei pats gyvūnas, nei gelbėtojai. Ištrauktas briedis pajėgė atsistoti ir savarankiškai pasitraukė į mišką.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija savo „Facebook“ paskyroje rašė:
„Išgelbėtas briedis Vilniaus rajone!
Penktadienio rytą Vilniaus rajono medžiotojų klubas „Vanagynė 2“, gavęs pranešimą iš Bendrojo pagalbos centro, reagavo greitai – Riešės seniūnijoje išgelbėjo griovyje ant ledo įlūžusį briedį.
Gyvūną pastebėjo vietos gyventoja.
Briedis pats nebegalėjo išlipti, bet medžiotojų pastangomis jis sėkmingai sugrąžintas į gamtą.
Pagarba mūsų medžiotojams už drąsą ir atsakingą elgesį!“
Specialistai primena, kad tirpstant ledui pavojus kyla ne tik žmonėms, bet ir laukiniams gyvūnams, kurie, ieškodami vandens ar maisto, gali patekti į mirtinus spąstus.
