Mįslingos dviejų moterų mirtys tame pačiame name: vienas kūnas – apdegęs

Iškvietimo į Vilniaus rajone, Buivydžių seniūnijos teritorijoje esantį Buivydžių 1-ąjį kaimą, šv. Jurgio gatvę, ugniagesiai, medikai ir policijos pareigūnai sulaukė sausio 19 d. 8.59 val.
Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu paskambinęs seniūnas informavo, kad kaimynai nuo šeštadienio pasigedo vienos kaimo gyventojos. Jie nerimavo, kad jai kažkas nutiko, nes namo durys užrakintos iš vidaus ir jų niekas neatidaro.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai į langą pašvietė žibintuvėliu ir pamatė žmogaus kūną. Tada išlaužė medines duris ir patekę į namo vidų rado dvi negyvas moteris. Kūnai gulėjo skirtinguose kambariuose.
„Viena moteris buvo rasta su nudegimų požymiais. Taip pat atlikus žvalgybą name paaiškėjo, kad viename kambaryje apdegusi lova, spinta, stalas, aprūkusios patalpos“, – portalui kauno.diena.lt sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Pasak pašnekovės, krosnies kūrenimo požymių nebuvo nustatyta. „Ugniagesių pajėgos nebuvo kviestos gesinti gaisro. Tikėtina, kad kilęs gaisras užslopo savaime“, – kalbėjo E. Zdanevičienė.
Įvykio aplinkybės – tiriamos. Vilniaus apskrities policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
