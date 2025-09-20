Vilniaus meras palaiko iniciatyvą naująjį sostinės tiltą pavadinti garsios lietuvės vardu

„Marija Gimbutienė iš tiesų yra garsi pasaulyje ne tik lietuvė, bet ir vilnietė. Ji čia gimė ir augo. Manau, kad papildomas atminties vietų kūrimas jai prisidėtų ir prie jos vardo įamžinimo, ir prie tolimesnio vilnietiškos tapatybės stiprinimo“, – BNS perduotame atsakyme iniciatyvos autoriams teigė V. Benkunskas.
Šią savaitę daugiau nei du šimtai kultūros, mokslo, pilietinių organizacijų atstovių ir atstovų, aktyvių vilniečių pasirašė kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybę, ragindami naująjį, Alberto Goštauto ir Upės gatves sujungsiantį tiltą pavadinti pasaulyje žinomos archeologės M. Gimbutienės vardu.
Pasak kreipimosi autorių, sprendimas tiltą pavadinti Alberto vardu tęstų įsisenėjusią ir neigiamą tendenciją viešąją atmintį formuoti pabrėžiant vyrų indėlį. Šiuo metu sostinėje nėra nė vieno tilto, pavadinto moters garbei. Iš 564 Vilniaus gatvių, aikščių ir skverų, įamžinančių asmenų vardus, vos 70 skirta moterims – tai sudaro 12,4 procento.
Tuo metu V. Benkunskas tvirtina, dabar naudotas Alberto vardas yra darbinis, kylantis iš šalia esančios Alberto Goštauto gatvės.
Kita vertus, jis pabrėžia, kad tilto pavadinimas bus tvirtinimas tik po statybų ir diskusijų Istorinės atminties komisijoje.
„Vilniaus mieste jau ne vienus metus atminties klausimus sprendžia ne tik administracija ar taryba, bet klausimai yra dėmesingai išdiskutuojami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Istorinės atminties komisijoje, kuri suburia tiek ekspertus, tiek politikus, tiek atsakingus savivaldybės sistemos specialistus“, – teigė sostinės meras.
„Nors tilto statybos, jeigu viskas gerai, bus pabaigtos tik kitais metais, manau, kad diskusija dėl tilto pavadinimo komisijoje galėtų įvykti ir anksčiau“, – teigė jis.
Vilniaus miesto savivaldybės Istorinės atminties komisijos pirmininkė Kamilė Šėraitė-Gogelienė sako palaikanti iniciatyvą tiltą pavadinti M. Gimbutienės vardu, tačiau akcentuoja būtinybę į sprendimų priėmimą įtraukti ir vilniečius, svarstyti kelis tilto pavadinimo variantus.
„Galbūt reikėtų kažkiek demokratijos šiam procese, kad nesirinktume iš to vieno pavadinimo, bet įtrauktume ir kitus vilniečius. Galima būtų paskelbti iniciatyvą, siūlyti kitus alternatyvius pavadinimus. Ir jau tada Istorinės atminties komisija galėtų išsirinkti iš tų pavadinimų sąrašo“, – BNS teigė politikė.
Anot komisijos pirmininkės, ji jau buvo pristačiusi naujo tilto pavadinimo iniciatyvą komisijos nariams, kurie neformaliai išreiškė palaikymą.
Kaip skelbė BNS, naujasis tiltas Vilniuje turėtų būti baigtas statyti iki 2026-ųjų pabaigos. Jo kaina – 12 mln. eurų, darbus atlieka įmonė „Tilsta“. Tiltas bus apie 112 metrų ilgio ir apie 14 metrų pločio.
