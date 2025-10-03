Valdas Benkunskas kitąmet tikisi „žalios šviesos“ tiesti Šiaurinę gatvę

„Yra baigiamoji stadija Šiaurinės gatvės pirmo etapo, tai techninio projekto rengimas. Tikimės kitais metais turėti statybos leidimą“, – žurnalistams penktadienį Nemenčinės plento atidarymo proga surengtoje spaudos konferencijoje sakė V. Benkunskas.
Šiaurinė gatvė turėtų sujungti vakarinį aplinkkelį su Fabijoniškėmis. Ruošiant projektą 2018 metais buvo skelbiama, kad jos statyba galėtų būti baigta iki 2022 metų.
V. Benkunskas taip pat teigė, kad baigus Nemenčinės plento rekonstrukciją toliau tęsis ir kitų „didžiųjų projektų“ įgyvendinimas, pavyzdžiui, įvažiavimas į Vilniaus-Kauno magistralę ties Gariūnais bei Mykolo Lietuvio gatvės, kuri vakarinį aplinkkelį sujungs su Molėtų plentu, rekonstrukcija.
Anot jo, Nemenčinės plento ir kiti gatvių projektai sostinėje turėtų sumažinti kamščius, didinti eismo srautų pralaidumą.
V. Benkunsko teigimu, įrengtas nepertraukiamas keturių juostų kelias tarp Vilniaus ir Nemenčinės tapo svarbia jungtimi ir miesto evakuacijos planuose.
„Šita atkarpa ir Vilniaus miesto evakuacijos krypties prasme yra nauja linija. Keturios eismo juostos, pralaidumo, transporto pralaidumo prasme leis mums turėti tikrai daug geresnį judėjimą“, – teigė meras.
Beveik 6 kilometrų ilgio miškingą Nemenčinės plento atkarpą už daugiau nei 26 mln. eurų rekonstravo Prancūzijos kapitalo kelių tiesimo bendrovė „Eurovia Lietuva“ ir jos partnerė Čekijos „Eurovia CS“.
Nemenčinės plentas, arba krašto kelias Nr.102 Vilnius–Švenčionys– Zarasai Vilniuje yra vienas pagrindinių kelių rytų kryptimi. Ją nuspręsta rekonstruoti augant transporto srautams bei namų statybai soduose šalia kelio.
