Užimtumo tarnyba: Vilniaus apskrityje per metus mažėjo nedarbas

Remiantis tarnybos duomenimis, Vilniaus apskrityje registruotas nedarbas pernai sumažėjo 0,3 proc. punkto iki 8,3 proc. Labiausiai nedarbas mažėjo Ukmergės rajono savivaldybėje – nuo 9,2 proc. iki 7,8 proc. ir Švenčionių – nuo 9,4 proc. iki 8,5 proc.
Vilniaus apskritis taip pat išsiskyrė darbo ieškančių gyventojų aukštu išsilavinimu. Aukštąjį išsilavinimą čia turi 37,9 proc. darbo ieškančių žmonių, o sostinėje jų dalis dar didesnė – siekia 44,1 proc. Visgi didmiestyje šiek tiek daugiau registruota ir nekvalifikuotų asmenų (33,3 proc.) nei visoje apskrityje (31,3 proc.).
„Vilniuje įsidarbinimo galimybės didelės įvairių sričių specialistams, darbą čia randa ir žemos kvalifikacijos darbuotojai. Didesnis iššūkis rajonuose, kur itin trūksta kvalifikuotų techninių specialistų ir sveikatos priežiūros darbuotojų, o dalis laisvų darbo vietų užimamos lėtai dėl kandidatų kompetencijų stokos, susisiekimo, atlygio bei kelionės kaštų santykio“, – pranešime cituojamas Vilniaus klientų aptarnavimo departamento patarėjas Darius Daugalas.
Didžiausia nedirbančio jaunimo koncentracija išlieka Vilniaus mieste – čia Užimtumo tarnyboje registruoti jaunuoliai sudaro 23 proc. visų apskrities klientų. Vilniuje nedirbančių jaunų gyventojų dalis pernai sumažėjo 0,5 proc. punkto iki 8,9 proc., o visoje apskrityje nukrito 0,2 proc. iki 8,3 proc.
Tarnybos duomenimis, nedirbančio jaunimo labiausiai sumažėjo Švenčionyse, Ukmergėje ir Elektrėnuose.
2025 metais Vilniaus apskrities darbdaviai pasiūlė 47,4 tūkst. darbo vietų – tai sudarė 29 proc. šalyje registruotų laisvų darbo vietų. Vien sostinėje pernai pateikta 34,3 tūkst. darbo pasiūlymų, kai 2024 metais jų buvo 40,9 tūkst.
Naujausi komentarai