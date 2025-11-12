Buvusiam Šilutės vicemerui ir jo pavaldiniams skirta 92 tūkst. eurų baudų

Šilutės rajono mero pavaduotojui Algiui Bekeriui, buvusiam administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui, administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjui Remigijui Rimkui bei savivaldybės įmonės direktoriui Artūrui Stonkui skirta daugiau nei 92 tūkst. eurų baudų.
Teismas konstatavo, kad dėl jų veiksmų žemės paviršiui padaryta daugiau nei 55 mln. eurų turtinė žala.
Generalinė prokuratūra trečiadienį pranešė, kad kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupėje ir pasinaudodami užimamomis pareigomis, pažeidė teisės aktais nustatytas aplinkos apsaugos priežiūros taisykles.
Nuteistieji, siekdami išvengti išlaidų už vienos užterštos teritorijos tyrimus ir tvarkymą, 2017 metų spalio–lapkričio mėnesiais neteisėtai organizavo daugiau kaip 5,3 tūkst. tonų naftos produktais užteršto grunto išvežimą į buvusią garažų teritoriją Šilutėje, kuri tam nebuvo skirta.
Dėl šios veiklos beveik 8 tūkst. kvadratinių metrų teritorijos užteršta pavojingomis atliekomis, todėl žemės paviršiui padaryta didelė – daugiau kaip 55 mln. eurų – turtinė žala.
Aplinkai kilo sunkių padarinių – dėl užteršimo dalis jos tapo nebetinkama naudoti žemės ūkiui, rekreacijai, miško paskirčiai ar gyvenamajai veiklai.
Bylos duomenimis, nuteistieji, suorganizavę pavojingų atliekų pervežimą į tam neskirtą vietą, neteisėtai sudarė pagrindą įtraukti šią teritoriją į cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų sąrašą ir gauti beveik 188 tūkst. eurų lėšų jai tvarkyti, iš kurių 95 proc. finansuoti iš ES fondų. Teismas pripažino, kad tokiais savo veiksmais kaltinamieji padarė ir didelę neturtinę žalą valstybei, Šilutės rajono savivaldybei bei jos kontroliuojamai įmonei.
Teismas A. Bekeriui skyrė beveik 26 tūkst. eurų, S. Šepučiui – beveik 30 tūkst. eurų, o R. Rimkui ir Artūrui Stonkui – po daugiau nei 18 tūkst. eurų baudas.
Be to, nuteistiesiems uždrausta trejus metus būti išrinktiems arba paskirtiems į valstybės, savivaldybių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Pirmos instancijos teismo nuosprendis dar neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas apeliacinės instancijos teismui per 20 dienų nuo paskelbimo.
