2026-01-15 12:14
ELTOS inf.

Praėjusiais metais sostinės gyventojai suvartojo 35,6 mln. kubinių metrų vandens – tai rekordinis vandens kiekis, prilygstantis daugiau nei 14 tūkst. olimpinių baseinų, pranešė vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“.

Sostinėje fiksuotas vandens suvartojimo rekordas / freepik.com nuotr.

„Per trejus pastaruosius metus vandens suvartojimas sostinėje išaugo 5,4 proc. ir, tikėtina, toliau augs. Tai lemia sparčiai besiplečiantis miestas, nuolat augantis gyventojų skaičius ir verslo vandens poreikių didėjimas“, – pranešime sakė „Vilniaus vandenų“ Gamybos tarnybos vadovas Viktoras Matonis.

Tradiciškai vilniečiai daugiausia vandens suvartojo pavasario mėnesiais.

„Vilniaus vandenų“ duomenys rodo, kad tarp dešimties praėjusių metų dienų, kai vandens sunaudota daugiausia, net aštuonios buvo pavasario mėnesiais, o penkios iš jų – balandį.

Šiomis dienomis vandens suvartojimas mieste siekė daugiau nei 105 tūkst. kubinių metrų, o rekordinę balandžio 28-ąją jis viršijo 107 tūkst. kubinių metrų.

