Smurtas, seksualinis išnaudojimas, net mirtis: tai – daugybės vaikų kančios kasdien

Tai – ne tik statistika, tai – raginimas veikti. Viso pasaulio ekspertai iš vaikų apsaugos, sveikatos, švietimo ir teisės sričių spalio 6–9 d. renkasi Vilniuje, siekdami šiuos skaičius mažinti – pirmą kartą Lietuvoje vyks pasaulinis vaiko teisių apsaugos kongresas ISPCAN.
Lietuvoje pernai užfiksuota daugiau kaip 55 tūkst. pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus, iš jų 14 proc. susiję su smurtu – fiziniu, psichologiniu ar seksualiniu. Skaudžiausių nusikaltimų prieš vaikus taip pat netrūko: fiksuoti 622 smurto artimoje aplinkoje atvejai, 34 išžaginimai ir 36 seksualinės prievartos atvejai.
„Šie skaičiai – ne tik statistika, tai daugybės vaikų gyvenimas kasdien. Jie rodo, kad mes, suaugusieji, neatsikvėpdami turime dirbti, kad kiekvienas vaikas augtų saugus“, – sako Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė. Pasak jos, apie trečdalis šalies gyventojų vis dar nepriskiria tam tikrų veiksmų – pavyzdžiui, ausies sukimo – smurtui, nors Lietuvoje fizinės bausmės jau seniai uždraustos. Patyčių mastas išlieka vienas aukščiausių Europoje – daugiau nei ketvirtadalis mūsų moksleivių patiria patyčias bent kelis kartus per mėnesį, panaši dalis paauglių patiria internetines patyčias.
Patyčių mastas išlieka vienas aukščiausių Europoje.
„Todėl kai kasdien dėl vaikų saugumo dirbantys ekspertai iš daugiau nei 60 pasaulio šalių atvyksta į Lietuvą – mes turime unikalią progą suremti pečius dėl vaikų gerovės, dirbti dalindamiesi geriausiomis praktikomis ir priimti svarbius sprendimus aukščiausiu lygiu, – apie tarptautinį Vilniuje vyksiantį kongresą ISPCAN sako Edita Žiobienė. – Vien pranešimų šiame renginyje bus per 340. Didžiuojamės – tarp šešių svarbiausių pasaulinio lygio pranešėjų Lietuvą atstovaus prof. Rimantas Kėvalas, kalbėsiantis apie iššūkius ir naujoves padedant smurtą patyrusiems vaikams.“
Spalio 9 d. vyks kongreso kulminacija – forumas „Rise Up“, kuriame dalyvaus 25 šalių vyriausybių atstovai. Jie kartu kurs praktines strategijas saugios mokyklos, tėvystės palaikymo, tarpsektorinių intervencijų srityse, kad tarptautiniai įsipareigojimai virstų realiais veiksmais.
Kongresą, kuris kitąmet vyks Australijoje, Melburne, pernai vyko Švedijoje, užpernai – Škotijoje, mūsų šalyje organizuoja LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, šiemet mininti 25 metų veiklos jubiliejų, drauge su Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu. Trys ministerijos yra šio kongreso partneriai – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tarp partnerių – nevyriausybinė organizacija „Gelbėkit vaikus“, rėmėjai – Higienos institutas, tarptautinė mokslinių leidinių bendrovė „Elsvier“. Kongreso komunikacijos partneris – Skaitmeninės etikos centras. Organizatoriai ypatingai dėkingi Vilniaus miesto plėtros agentūrai „Go Vilnius“, padėjusiai į Lietuvos sostinę pritraukti šį tarptautinį kongresą, kurio bendras ekonominis poveikis miestui gali siekti apie 1,9 mln. eurų.
