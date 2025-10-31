Sirenos baugino gyventojus: čia kažkas krečia pokštus ar iš tiesų?

Veiksmas vyko Gerulaičio g. 10 19.41 val.
„Labai nežymiai, bet girdisi sirenos Ozo parko pusėje, čia kažkas „bajeruoja“ ar iš tiesų?“ – socialiniame tinkle klausė sunerimęs vilnietis.
Kita moteris dalijosi, kaip skambėjo šis perspėjimo pranešimas: „Oro pavojus. Gresia oro antpuolis. Gyventojai, slėpkitės priedangose, naudokite tik vidines laiptines ir skubiai leiskites į požeminę aikštelę. Įsijunkite Lietuvos radiją ar televiziją, laukite nurodymų.“
Tiesa, jokio oro pavojaus, laimei, nebuvo, o sirenos ir įspėjimas apie oro pavojų – vienos įmonės surengtos pratybos.
„Biurų pastatas darė pratybas nieko neįspėję. Iškvietėme policiją, nuėjo aiškintis su apsauginiu“, – pasakojo vilnietė.
Vilniaus policijos budintysis pareigūnas „Kauno dienai“ patvirtino, kad netoliese esanti įmonė atliko mokymus – testavo įrangą.
Policijos pareigūnai atvyko į vietą ir aiškinosi įvykio aplinkybes.
Tiesa, anot policijos, įmonė teigė apie pratybas įspėjusi aplinkui gyvenančius žmones. Bendrovė esą išsiuntė pranešimus elektroniniu paštu.
Bendrasis pagalbos centras dėl šio incidento gavo per 100 pranešimų iš gyventojų.
