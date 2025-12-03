Vilniuje pirmą kartą organizuojamos tokios pratybos

Kaip teigiama centro išplatintame pranešime, pirmą kartą organizuojamos pratybos skirtos įvertinti, kaip veikia tarpinstitucinė komunikacija, koks atsakingų institucijų pasirengimo lygis operatyviai mobilizuoti reikalingus išteklius bei įgyvendinti tinkamas priemones, skirtas užtikrinti gyventojų sveikatos apsaugą.
Pasak NVSC, pratybų metu dalyviai turės galimybę identifikuoti tobulintinas sritis ir sustiprinti koordinuotos veiklos algoritmus, kurie būtų taikomi realaus protrūkio atveju.
„Pratybos padės užtikrinti veiksmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, informacijos dalijimąsi ir aiškią komunikaciją dėl tolesnių veiksmų gyventojams, susidūrusiems su galimu ligos protrūkiu jų daugiabutyje“, – teigiama pranešime.
Pratybose dalyvauja Vilniaus departamento specialistai, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) atstovai ir daugiabučių namų administratorius „Mano Būstas“.
NVSC pabrėžia, jog pastaraisiais metais Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, registruojamas legioneliozės atvejų skaičiaus didėjimas, todėl tinkamas institucijų pasirengimas operatyviai laiku reaguoti yra prioritetinė ir tikslinga priemonė, siekiant užkirsti kelią galimų protrūkių kilimui.
