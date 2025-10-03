Pratybos „Vyčio skliautas 2025“: skelbia svarbią informaciją gyventojams

Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes (nuo 11.52 iki 11.55 val.). Joms kaukti nustojus, 11.55 val., per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei per regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.
Vykdant Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimą, gyventojams taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus.
Trumpųjų perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų jungimo pradžia, t. y. 11.52 val., ir tęsis iki 12 val.
Šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priima tik tie telefonai, kuriuose yra nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Daugiau informacijos, kaip nusistatyti telefonus, pateikiama Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba mob. programėlėje LT72 (parsisiųsti programėlę galite App store ir Google Play).
Išgirdę sirenas, gyventojai turi nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, informuojami per radiją ir televiziją.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas š. m. spalio 7 d. bus vykdomas didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2025“ metu. Šios pratybos Lietuvoje suplanuotos spalio 6–11 dienomis. Pratybų įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema
Departamento duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1163 perspėjimo sirenos. Sirenomis perspėjami 69 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Perspėjimo sirenų žemėlapis (esamų ir planuojamų įrengti projekto metu) skelbiamas tinklalapyje lt72.lt bei mob. programėlėje LT72 (parsisiųsti programėlę galite App store ir Google Play).
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti 275 naujas perspėjimo sirenas ir prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos prijungti 600 esamų perspėjimo sirenų visoje Lietuvoje.
2029 metais, įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojų perspėjimui bus naudojamos 1438 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1125 sirenas. Planuojama, jog perspėjimo sirenomis bus perspėjama apie 75 procentai visų Lietuvos gyventojų.
