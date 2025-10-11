Šauliai treniruosis saugoti svarbiausias maisto parduotuves

Šie mokymai yra mobilizacinių pratybų „Vyčio skliautas 2025“ dalis.
Anot Vyriausybės kanceliarijos pranešimo, parduotuvės dirbs įprastu režimu, gyventojams nereikės imtis jokių papildomų veiksmų. Jie kviečiami išlikti ramūs, elgtis įprastai, laikytis viešosios tvarkos bei, esant poreikiui, sekti atsakingų institucijų pranešimus ir rekomendacijas.
Visoje Lietuvoje numatytos 207 vadinamosios atraminės parduotuvės ir vaistinės, iš jų 27 – Vilniuje. Jos turės būti pajėgios per vieną dieną būtiniausiais produktais aprūpinti apie pusę sostinės gyventojų net sutrikus elektrai ar ryšiui.
„Valstybė yra sukūrusi daugiapakopį maisto rezervo modelį, kad net ir krizės metu gyventojai būtų užtikrintai aprūpinami pagrindiniais produktais. Pirmosios trys paros – gyventojų asmeninės atsargos, 4–6 dienomis atsakomybę prisiima savivalda, o nuo septintos paros įsijungia valstybės rezervas“, – teigiama Vyriausybės kanceliarijos pranešime.
Anot jo, ši sistema paremta sutartimis su gamintojais ir prekybininkais, todėl rezervuojami jau paruošti ar greitai paruošiami produktai, kuriuos galima nedelsiant patiekti vartotojams.
Didžiausios mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas 2025“ prasidėjo pirmadienį, spalio 6 dieną ir baigsis šeštadienį, spalio 11 dieną. Per jas testuoti valstybės institucijų, NVO ir savivaldybių veiksmai bei sąveika konvencinių ir hibridinių grėsmių akivaizdoje. Mokytasi evakuoti gyventojus iš Vilniaus, visoje Lietuvoje išbandyta perspėjimo sistema, kt.
Mokymuose dalyvavo apie 1200 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1000 savanorių, 115 institucijų ir įstaigų.
