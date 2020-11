Prokurorų ir verslininkų ginčas dėl Trakų autobusų stoties gali baigtis taikos sutartimi

Jei sutartis būtų palanki verslininkams, D. Nedzinskas į autobusų stoties atnaujinimą joje įrengiant parduotuvę „Rimi“ investuotų kelis milijonus eurų.

Generalinės prokuratūros atstovė Rita Stundienė BNS patvirtino, kad Apeliaciniame teisme nagrinėjant prokuroro ieškinį dėl 2016 metais pasirašytos „Trasto“ bei „Trakų autobusų“ nekilnojamojo turto mainų sutarties pripažinimo negaliojančia, mediacijos procese šalys sutarė ginčą išspręsti taikiai, tačiau taikos sutartis teismui dar nepateikta.

„Taikos sutartis bus teikiama, kai įsiteisės vakar (pirmadienį – BNS) Vilniaus apygardos administracinio teismo priimta nutartis, kuria byla (prokurorų skundas dėl įvairių institucijų sprendimų, susijusių su autobusų stoties rekonstrukcija – BNS) nutraukta“, – BNS sakė R. Stundienė.

Jei nutartis nebus apskųsta, ji įsigalios kitą pirmadienį.

Apeliacinio teismo atstovė Vilma Budėnienė BNS taip pat sakė, kad byla perduota teisminei mediacijai, jos nagrinėjimas atidėtas iki gruodžio 10 dienos, „nes gal mediacijos procese šalys pasieks taikų susitarimą.“

D. Nedzinskas BNS sakė kol kas nekomentuosiantis proceso: „Nenoriu komentuoti, kai viskas įvyks, tada pakomentuosiu ir visi sužinos.“

Vilniaus apygardos administracinio teismo atstovas Audris Kutrevičius BNS pranešė, kad pirmadienį teismas bylą nutraukė, nes pasikeitus įstatymams, Vilniaus apygardos prokuratūra atsiėmė skundą.

Prokurorė, ginanti viešąjį interesą, šio teismo prašė panaikinti įvairių institucijų sprendimus. Tačiau spalio 1-ąją teismas gavo prokurorės pareiškimą dėl bylos nutraukimo.

Į prokurorus dėl viešojo intereso gynimo kreipęsis Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vadovas Gintaras Abaravičius BNS sakė, kad prokurorė atsiėmė skundą, nes Kultūros paveldo departamentas laiku nepaskelbė Trakų senamiesčio reglamento, ir prokurorė neturėjo pagrindo toliau tęsti bylinėjimąsi.

„Per tą laiką buvo panaikinti specialieji reglamentai arba departamentas taip ir nesugebėjo jų paskelbti, kad jais prokuroras galėtų toliau remtis“, – BNS sakė parko vadovas.

Vilniaus apygardos teismas 2018 metų balandį, o Apeliacinis teismas 2019 metų sausį nutarė, kad „Trasto“ bei „Trakų autobusų“ sutartis yra teisėta, o projektas gali būti tęsiamas. Tačiau Aukščiausiasis Teismas pernai birželį panaikino abiejų teismų sprendimus ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2019 metų lapkritį Vilniaus apygardos teismas, antrą kartą išnagrinėjęs bylą, sutartį pripažino negaliojančia – pasak teismo, „Trakų autobusai“ turėjo skelbti viešą stoties rekonstrukcijos konkursą. Teismas pritaikė restituciją – „Trastas“ turėjo grąžinti įsigytą žemės sklypą, o „Trakų autobusai“ – „Trastui“ perduotą dalį pastato.

Šią nutartį „Trastas“ apskundė Apeliaciniam teismui, kuriame ir buvo inicijuotas mediacijos procesas.

Ginčo sutartimi „Trakų autobusai“ perdavė „Trastui“ beveik pusę autobusų stoties pastato mainais į šalia esantį „Trasto“ žemės sklypą. Pasak prokurorų, tai nebuvo vien turto mainai – „Trastas“ įsipareigojo investuoti į stoties atnaujinimą, už tai gaudamas leidimą statyti, įskaitant ir parduotuvę, iš kurios gaus pajamų.

Vilniaus apygardos teismo teigimu, toks susitarimas savo esme atitinka ne mainus, o koncesiją, kuri gali būti suteikiama tik viešo konkurso būdu. Be to, anot teismo, sutartimi „Trakų autobusai“ sudarė sąlygas „Trastui“ įsigyti išimtinę teisę be aukciono valdyti bei naudotis po pastatu esančia valstybine žeme.

Administraciniuose teismuose buvo nagrinėjama daugiau bylų dėl „Trasto“ planų Trakuose.

D. Nedzinskas siekia atnaujinti seną autobusų stotį ir joje įrengti parduotuvę „Rimi“, anksčiau skelbtos investicijos turėjo siekti 3 mln. eurų. Teritorijoje esančius 1987 metais statytus pastatus planuota griauti ir vietoje jų iki 2018 metų pastatyti stoties ir 2 tūkst. kv. metrų ploto parduotuvės kompleksą.