Pradedamas antrasis Tarandės tunelio statybos etapas: kaip vyks eismas?

Pradėjus antrąjį tunelio įrengimo etapą, šioje kelio atkarpoje nuo pirmadienio žadami ir eismo organizavimo pokyčiai. Pasak bendrovės, eismas eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyks dviem susiaurintomis juostomis.
Tuo metu eismas priešinga kryptimi vyks taip pat dešine automagistralės Vilnius–Panevėžys puse dviem susiaurintomis juostomis.
Kad eismas būtų saugesnis, bus įrengti gulekšniai, skiriantys transporto kryptis.
Tarandės tunelis įrengiamas maždaug 300 metrų nuo „EMSI“ degalinės, važiuojant Ukmergės kryptimi. 6,2 mln. eurų vertės projektą įgyvendina bendrovė „YIT Lietuva“.
Tunelį planuojama atidaryti eismui 2026 metų vasarą.
