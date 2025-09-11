„Šiandien Vilniaus miesto rotušėje Karolinai ir Eglei buvo įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę – pirmą kartą Lietuvos istorijoje po teismo sprendimo, pripažįstančio tos pačios lyties porą. Tai istorinis momentas, svarbus ne tik Karolinai ir Eglei, bet ir visai mūsų visuomenei. Nuoširdžiai sveikinu jus abidvi – jūsų istorija yra įkvėpimas daugeliui. Šis teismų žingsnis yra aiškus signalas parlamentui – privalome nebeatidėliodami įteisinti lygiavertį visų porų pripažinimą. Turime imtis atsakomybės“, – ketvirtadienį feisbuke rašė L. Šedvydis.
Pirmas kartas Lietuvoje: Karolinai ir Eglei įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę
2025-09-11 11:28
Seimo narys, Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis pasidalijo informacija apie istorinį momentą.
Pirmas kartas Lietuvoje: Karolinai ir Eglei įteiktas pažymėjimas, patvirtinantis jų partnerystę / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.
