 Pavilnyje pradėtos naujos progimnazijos statybos

Pavilnyje pradėtos naujos progimnazijos statybos

2026-10-06 16:13
ELTOS inf.

Sostinės Pavilnyje simboline laiko kapsulės įkasimo ceremonija antradienį oficialiai pradėtos naujos progimnazijos statybos, pranešė „Vilniaus vystymo kompanija“. 

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Naujoji trijų korpusų mokykla iškils S. Lozoraičio gatvėje. Pagrindiniame pastate planuojama įrengti 32 klases, gamtos mokslų korpusą su laboratorija, dailės studiją, muzikos, sporto ir choreografijos sales. Viename iš korpusų taip pat suplanuotas keturių takų 25 metrų ilgio baseinas.

Bendras mokyklos plotas be priedangos sieks beveik 11 tūkst. kvadratinių metrų.

„Laiko kapsulė ne tik simboliškai žymi dar vienos mokyklos statybų pradžią, bet ir primena miesto įsipareigojimą augantiems rajonams kurti reikalingą švietimo infrastruktūrą. Pavilnys sparčiai plečiasi, todėl nauja mokykla čia yra labai laukiama“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

S. Žiūros nuotr.

Pasak jo, jau 2027 metų pabaigoje Pavilnio rajono šeimos galės vesti vaikus į naują mokyklą, kurioje, planuojama, mokysis beveik 1 tūkst. jaunųjų vilniečių.

Numatoma, kad pagrindinis progimnazijos pastato korpusas bus 3 aukštų, o didžiosios sporto salės ir baseino korpusai – 2 aukštų. Po sporto aikštynu taip pat suprojektuota priedanga, kurios bendrasis plotas sieks 1126 kv. m.

Pastačius mokyklą, teritoriją ketinama apsodinti skirtingų rūšių žolinių bei žydinčių daugiamečių augalais, krūmais, krūmedžiais bei medžiais. 

Šiame straipsnyje:
Pavilnys
nauja progimnazija
statybos

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