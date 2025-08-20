 Paskelbtas Nacionalinio stadiono koncesininkės vadovas

Paskelbtas Nacionalinio stadiono koncesininkės vadovas

2025-08-20 14:12
BNS inf.

Vilniuje statomo Nacionalinio stadiono komplekso koncesininkės bendrovės „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ vadovu paskirtas projektą perėmusios nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ generalinis direktorius Algimantas Laurinavičius.

Paskelbtas Nacionalinio stadiono koncesininkės vadovas
Paskelbtas Nacionalinio stadiono koncesininkės vadovas / R. Riabovo / BNS nuoitr.

Jis liepos 31-ąją pakeitė įmonei nuo 2024 metų pradžios vadovavusią Agnę Grendelę.

Liepos viduryje „Hanner“ iš investicijų bendrovės „BaltCap“ fondo perėmė 98 proc. įmonės „Venetus Capital“ akcijų, o šiai priklauso „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“.

„Venetus Capital“ direktoriumi liepą paskirtas „Hanner“ vykdomasis direktorius Tomas Pauliukonis.

Liepos pradžioje „BaltCap Infrastructure Fund“ ir „Hanner“ užbaigė koncesijos sandorį ir atnaujino daugiau nei 1,5 metų dėl derybų dėl kainos indeksavimo sustojusias objekto statybas.

Šiame straipsnyje:
vadovas
nacionalinis stadionas
koncesininkė
hanner
Algimantas Laurinavičius
Vilniaus daugiafunkcis kompleksas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų