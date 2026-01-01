Nustatytos Vilniaus rajono savivaldybės kaimų teritorijų ribos, daliai suteiktas miestelio statusas

Miestelio statusas suteiktas Avižieniams, Juodšiliams, Nemėžiui, Skaidiškėms, Paberžei, Pagiriams, Didžiajai Riešei, Rudaminai, Grigaičiams ir Zujūnams.
Tuo metu kaimais paskelbti iki tol viensėdžiais buvę Aukštieji Rusokai, Klevinė, Mažoji Riešė, Naujasodžiai, Raisteniškės, Žemieji Rusokai, Blūdikalnis, Kreivėnai, Kalikstiškiai, Katiliškiai, Asiūklė, Čimbariškiai, Dvariškiai, Petručiai, Pranciškoniai, Tekliūnai ir Šiaudinė.
Taip pat pakeistas Žudiškių kaimo vardas į Žodiškių, atkurti Suktiškių, Skibiškių ir Pasadininkų kaimai ir Medžialaukio viensėdis.
Pataisas inicijavusios Vidaus reikalų ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius teigė, jog nustačius ribas bus paprasčiau sprendžiami teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto vertinimo, disponavimo juo klausimai, sklandžiau vyks adresų suteikimas, gyvenamosios vietos deklaravimas ir infrastruktūros vystymas.
Pasak Vilniaus rajono mero Roberto Duchnevičiaus, pakeitimai atlieps spartų gyvenviečių augimą ir leis efektyviau administruoti teritorijas, sparčiau vystyti infrastruktūrą bei spręsti su iki šiol galiojusiomis ribomis susijusias problemas.
Adresų registre duomenys bus atnaujinti artimiausiu metu.
Naujausi komentarai