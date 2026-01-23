 Vilniuje – gaisras: iš namo Išvesti penki žmonės

Vilniuje – gaisras: iš namo Išvesti penki žmonės

2026-01-23 14:15 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį Vilniuje, Tilto gatvėje, užsiliepsnojo namas, pranešė Bendrasis pagalbos centras (BPC).

Skelbiama, jog 12.34 val. gautas pranešimas apie tai, kad dega viena Tilto gatvėje stovinčio medinio namo pusė.

Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė Eltai teigė, kad ugnis į patalpų vidų neišplito. Pirminiais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.

„Atvykus ugniagesiams atvira liepsna degė vieno aukšto medinio gyvenamojo namo veranda ir buvo užsidegusi lauko siena. Pirminiais duomenimis, ugnis į patalpų vidų neišplito, ugniagesiams pavyko greitai ją nuslopinti“, – sakė E. Zdanevičienė.

„Išvesti penki žmonės. Duomenų, kad būtų nukentėjusių žmonių, neturime“, – aiškino PAGD atstovė.

Gaisrą gesina keturios automobilinės cisternos.

ELTA (ELTA)
