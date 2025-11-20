NKVC: dėl kontrabandinių balionų apribota oro erdvė virš Vilniaus oro uosto

„Lapkričio 20 dieną, 18.38 val., buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto“, – BNS nurodė NKVC.
„Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams. Lietuvos oro uostai rekomenduoja atnaujinamą informaciją apie skrydžius sekti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje“, – pažymėjo centras.
Sostinės oro vartus valdantys Lietuvos oro uostai pranešė, kad ribojimą galimai lėmė balionai, skrendantys link Vilniaus oro uosto.
NKVC patvirtino, kad objektai preliminariai skrenda iš Baltarusijos.
Pagrindinio šalies oro uosto darbas vėl suvaržytas po to, kai siekdama sugrąžinti Baltarusijoje įstrigusius vilkikus Lietuva nuo ketvirtadienio vidurnakčio anksčiau nei buvo numatyta atnaujino Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų darbą.
BNS skelbė, kad dešimčia dienų anksčiau atverti sieną Nacionalinio saugumo komisija pasiūlė atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo kontrabandinių balionų srautai ir Vilniaus oro uosto veikla nebetrikdoma.
Reaguodamas į sienos uždarymą, Minskas lapkričio pradžioje uždraudė jo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį. Didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų paros mokestis.
Nors Lietuva atidarė sieną, pasak nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento Erlando Mikėno, Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų iš minėtų aikštelių, reikalaudama Užsienio reikalų ministerijų lygio susitikimo.
Kaip skelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, Minskas siūlo surengti šias konsultacijas, kadangi išlieka rizika, kad „Vilnius vėl vienašališkai uždarys sieną“.
Tai yra dar vienas oro uostų veiklos sutrikdymas pastarąjį mėnesį dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų su nelegaliais rūkalais.
Lietuvos vadovai yra sakę, kad ši kontrabanda organizuojama ne be Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios.
