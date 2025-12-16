Netektis: mirė „Vėtros“ futbolo klubo įkūrėjas ir prezidentas Romas Stašauskas

Apie tėvo mirtį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė jo dukra Silvija.
„Su giliu liūdesiu ir skausmu pranešame, kad netekome nuostabaus tėčio, stipraus, protingo ir charizmatiško vyro bei be galo mylimo senelio – Romo Stašausko“, – rašė ji.
R. Stašauskas gimė 1967 m. 1996-aisiais jis Rūdiškėse įkūrė futbolo klubą „Vėtra“. 2001 metais komanda debiutavo Lietuvos futbolo A lygoje, tačiau po sezono iš jo iškrito. Po metų vėl sugrįžo.
Nuo 2004 m. „Vėtra“ iš Rūdiškių persikėlė į Vilnių. Sėkmingiausias jai buvo 2009-ųjų sezonas, kai komanda, treniruojama Virginijaus Liubšio, iškovojo A lygos sidabro medalius. Ekipa tris kartus buvo pelniusi bronzos medalius.
2010 metų liepos mėnesį „Vėtra“ dėl finansinių problemų turėjo pasitraukti iš čempionato ir nutraukti veiklą.
Paskelbta, kad visi, norintys atsisveikinti ir pagerbti Romą Stašauską, gali tai padaryti šį antradienį ir trečiadienį.
Atsisveikinimas: gruodžio 16 d. 16 – 22 val., gruodžio 17 d. 10 –14 val. Bažnyčios g. 3, Rūdiškės (Rūdiškių šarvojimo salė).
Šv. Mišios: gruodžio 17 d. 13 val. Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.
R. Stašauskas bus laidojamas Žuklijų kaimo kapinėse, išlydėjimas – gruodžio 17 d. 14 val.
Naujausi komentarai