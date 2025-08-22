Nacionalinis stadionas – dėmesio centre: neatmeta patikrinimo

„Tai labai didelis objektas ir, akivaizdu, kad jis tikrai yra mūsų dėmesio centre. Tai anksčiau ar vėliau neatmetam galimybės, kad bus atliktas patikrinimas. Tuomet būtų viskas vertinama. O šitoje vietoje savivaldybė turi išsispręsti tą klausimą (žemės sklypo nuomos – BNS), ji sudarinėja sutartis“, – BNS teigė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos (VTPSI) atstovas Rosvaldas Gorbačiovas.
Jo teigimu, vertinti, ar teisėtai atnaujintos statybos pasibaigus sklypo nuomos sutarčiai, šiuo metu yra sudėtinga.
„Žemės sklypo nuomos sutarties pasibaigimas savaime nereiškia, jog statyba automatiškai tampa neteisėta – statytojas gali turėti kitą galiojantį žemės valdymo ar naudojimo teisę patvirtinantį pagrindą, pavyzdžiui, nuosavybės teisę ar užstatymo teisę. (...) Jei nė vienas iš šių pagrindų neegzistuoja, statyba laikoma draudžiama“, – sakė Statybos inspekcijos atstovas.
„Neturint visos informacijos apie šio objekto žemės valdymo ar naudojimo pagrindus, negalime daryti apibendrinančių išvadų“, – pridūrė R. Gorbačiovas.
Anot jo, Statybų inspekcija, vertindama objekto rizikingumą, yra sudariusi planinių patikrinimų planą.
„Visą informaciją apie sklypo nuomos situaciją valdo Vilniaus miesto savivaldybė, o VTPSI, vertindama objektų rizikingumą, atitinkamai planuoja planinius patikrinimus“, – BNS teigė R. Gorbačiovas.
BNS rašė, kad nacionalinio stadiono komplekso Vilniuje statybos šių metų birželį atnaujintos balandį pasibaigus jo žemės sklypo nuomos sutarčiai. Sostinės savivaldybės teigimu, ji su projekto koncesininke „Vilniaus daugiafunkcinis centras“ turėtų būti pratęsta tarybos posėdyje kitą savaitę.
Nacionalinio stadiono projektą perėmusios nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovės „Hanner“ savininkas ir vadovas Arvydas Avulis BNS teigė, kad prašymą savivaldybei pratęsti sklypo nuomą jis pateikė liepos 22 dieną, kai sužinojo, kad sutartis nebegalioja.
Jis teigė nemanantis, kad dėl pasibaigusios nuomos sutarties kils projekto įgyvendinimo problemų.
Kaip skelbė BNS, 2021 metais savivaldybės taryba nusprendė be aukciono išnuomoti sklypą nacionalinio stadiono statyboms tuometinei investicijų bendrovės „BaltCap“ valdytai įmonei „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“. Sklypo vertė tuomet buvo 9,33 mln. eurų.
Savivaldybės taryba iki 2025-ųjų balandžio pradžios atleido bendrovę nuo žemės nuomos mokesčio. Tuomet teigta, kad bendra nuomos suma siektų beveik 130 tūkst. eurų.
Tuo metu šių metų birželio pabaigoje „Hanner“ baigė derybas su „BaltCap“ dėl projekto perėmimo, taip pat susitarė su statybų įmone „Naresta“ dėl 70 mln. eurų vertės darbų atnaujinimo.
Liepos pradžioje A. Avulis pranešė susitaręs ir su statybų bendrove „Kalvasta statyba“, kuri už 47,5 mln. eurų vykdys antro, trečio ir ketvirto etapo darbus.
Pagal susitarimą „Hanner“ už vieną eurą išpirko projekto koncesijos įmonės „Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas“ akcininkės „Venetus Capital“ akcijas ir grąžino beveik pusę fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ koncesininkei suteiktos 6 mln. eurų paskolos.
Gegužės pabaigoje Europos Komisija (EK) galutinai pritarė nacionalinio stadiono koncesijos sutarties pakeitimams – pagal ją numatyta suteikti valstybės pagalbą projektui.
Vilniaus miesto taryba pernai rugpjūtį pritarė koncesijos sutarties pakeitimams – pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155,1 mln. eurų.
Vilniaus savivaldybė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija su įmone „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“ 2021 metų spalį pasirašė 25 metų trukmės koncesijos sutartį, o statybas 2023 metų rudenį buvo pradėjusi „Naresta“.
